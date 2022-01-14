MSB: Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Millî Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.
Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi. (AA)
TIKLAYIN | Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı