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Bülent Arınç'tan Twitter hesabında yapılan +18'lik paylaşıma ilişkin açıklama

"TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum"

30 Mart 2018 17:24

AKP kurucuları arasında bulunan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Twitter hesabından yapılan +18'lik paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. "Ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim" diyen Arınç, "Dün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman için açılan hashtagde bulunan hakaretamiz ifadeleri ve şahsıma yapılan bu alçakça saldırıyı TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum" dedi.

TIKLAYIN-Bülent Arınç'ın Twitter hesabında +18'lik paylaşım; o hesap kapatıldı

Bülent Arınç'ın konuyla ilgili olarak Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik.

Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı.

Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmem mümkün değildir. Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim.

Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız.

Dün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman için açılan hashtagde bulunan hakaretamiz ifadeleri ve şahsıma yapılan bu alçakça saldırıyı TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum.

​Konu hakkında hassasiyet göstererek tarafıma haber veren, üzüntülerini ileten dostlarıma teşekkür ederim."

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Bültent Arınçtwiter 18paylaşımaçıklama

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