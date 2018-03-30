Bülent Arınç'ın Twitter hesabında +18'lik paylaşım; o hesap kapatıldı

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir paylaşım yapıldı. Arınç'ın hesabından retweet yapılan videonun altına kısa sürede onlarca yorum geldi. Videonun paylaşıldığı hesap kapatıldı.

Arınç'ın sosyal medya hesabından "Gamze Duman" kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.



Bu sırada paylaşımın fotoğrafını alan sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hacklendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.