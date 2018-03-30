T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bülent Arınç'ın Twitter hesabında +18'lik paylaşım; o hesap kapatıldı

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle paylaşım kaldırıldı

30 Mart 2018 15:13

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir paylaşım yapıldı. Arınç'ın hesabından retweet yapılan videonun altına kısa sürede onlarca yorum geldi. Videonun paylaşıldığı hesap kapatıldı.

Arınç'ın sosyal medya hesabından "Gamze Duman" kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.

Bu sırada paylaşımın fotoğrafını alan sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hacklendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.

ETİKETLER

bülent arınçhaberaçıklamahesapaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24