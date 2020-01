Bülent Arınç'tan 'Tayyip' esprisi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Malezya Devlet Bakanı Hacı Abdülkerim Kasım ile birlikte CNR Expo alanında düzenlenen fuarın açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı esprili konuşmasında Türk siyasetine ince göndermeler yapan Arınç, helal sertifikalı ürünlerle birlikte ve aynı zamanda fuarın sloganı olan "Lets get together for halalen tayyiben life" ifadesindeki 'Tayyip' kelimesine atıfta bulundu.

Fuara "Helal ve tayyip ürünler fuarı" denilmesiyle ilgili konuşan Arınç, "Helali anladık da bu Tayyip neyin nesi diyebilirler. Çünkü bu kelime konuşulduğunda Türkiye'de hemen akla Başbakan Erdoğan gelir. İçimizde o kadar laikliği yanlış anlayan, yanlış yorumlayan ve particilikten gözlerinin içi kızarmış o kadar gafil insan var ki, böyle bir konferansın adına bakarak şunu söyleyebilirler:

Gördünüz mi yine bir konferansın içinde Başbakan'ın propagandasını yapıyorlar, zaten Türkiye'de helal falan denince bu yobazlar mutlaka parti propagandası yapacak olabilirler. Yanılıyor muyum, yanılmıyorum" dedi.

'Tayyip' kelimesinin dini bir kavram olduğunu ve sağlıklı temiz gibi anlamlara geldiğini belirten Arınç, buradaki ifadelerin siyasi olmadığını belirterek, "Herkesin içi rahat olsun" dedi.

Dini kavramların bu gibi toplantılarda zikrediliyor olmasının tamamen Kur'an ve İslam'a bağlı olanların kabulleriyle ilgili bir durum olduğunun altını çizen Arınç, "Günümüzdeki politikayla kesinlikle ilgisi yok, herkes rahat bir nefes alsın." ifadesini kullandı. Arınç'ın sözleri salondakileri güldürdü.