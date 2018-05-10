Bülent Arınç'tan ‘Tamam' açıklaması

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günü AKP Grup Toplantısı’nda dile getirdiği “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ‘demokrasi vurgusu’ anlamına geldiğini söyledi.

"Sözün özü; her zaman olduğu gibi seçimlerde millet iradesine 'Tamam'" diyen Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önemle ifade ettiği üzere daha fazla adalet, daha fazla demokrasi, daha yüksek bir refah seviyesi için durmak yok yola devam" diye ekledi.

“Millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır”

“AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimde iktidarı hedeflemiş ve milletimizin teveccühüyle hedefine ulaşmıştır” diyen Arınç, Cumhurbaşkanı’nın da milletin iradesine duyduğu önemi belirttiğini savunarak, “Millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır” ifadelerini kullandı. Arınç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı muhalefetin özellikle menfi propaganda olarak yaymaya çalıştığı; 'Seçimi kaybetse de gitmez.', 'Seçim güvenliği yok, bu iş diktatörlüğe gider' v.s söylemlerine karşılık demokrasi vurgusu yapmaktır.

"AK Parti'nin millet iradesine dayalı demokrasi anlayışının temeli seçimle gelenin seçimle gitmesidir.

"24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceğine, aynı şekilde parlamento çoğunluğu ile güçlü bir yasama oluşturacağına inancımız tamdır."

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Arınç'ın ifadelerinin tamamı şöyle: