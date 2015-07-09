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Yaşam

Bülent Arınç'ı 'dehşete' düşüren telefon

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 'ALO 191' düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı

09 Temmuz 2015 10:35

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 'ALO 191'in açılışı sırasında cevapladığı bir telefonda 12 yaşında çocuğun uyuşturucu kullandığı ihbarıyla şaşkınlık yaşadı. Arınç durumu 'dehşet' olarak değerlendirdi.

Arınç, "Bu uygulamada kendisi uyuşturucu madde kullanan ya da ailesi ve çevresinde uyuşturucu kullanan kişiler için hattı aktif hale getirdik. Bu hat 7 gün 24 saat açık ve ücretsiz olacak" dedi. 

Uyuşturucu ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere değinen Arınç, uyuşturucu kullanımındaki artışa dikkat çekti. Arınç, "Türkiye'de bölgeler ve iller üzerinde yapılan çalışmalarda çok daha anlatılmaktan çekineceği ölçüde değiliz ama ahlak yapımız, inanç yapımız, toplumun gelenekleri bizi var eden sebeplere baktığımızda uyuşturucu, alkol, sigara kullanma yaşlarının giderek daha aşağılara geldiğini, sentetik uyuşturucuların kolaylıkla pazar bulabildiğini ibretle görüyoruz" dedi.

Arınç burada bir telefona da cevap verdi. 12 yaşında çocuğun uyuşturucu kullandığını öğrenen Arınç'ın yüzündeki ifade çekerken, durumu 'dehşet' olarak değerlendirdi.

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