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Politika

Bülent Arınç ve Abdullah Gül'e parti içi ambargo mu uygulanıyor?

AKP'li ilçe başkanının ortağı olduğu firmanın Manisa'daki açılış törenine Arınç'ın davet edilmediği iddia edildi

16 Şubat 2016 12:20

AKP’nin kurucuları arasında yer alırken parti içi muhalefet safına geçtikleri ve yeni parti kuracakları iddialarıyla gündeme gelen Bülent Arınç ile Abdullah Gül’e ambargo uygulandığı ileri sürüldü. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Bülent Arınç, memleketi Manisa’da AKP’li başkanın firmasının açılışına davet edilmedi. Gül de Çanakkale Belgeseli’nden çıkarıldı.

AKP Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy’un ortak olduğu Ak-Kent adlı firmanın açılışı 5 Şubat Cuma günü gerçekleşti. Açılışa AKP’li vekiller, AKP İl Başkanı ile ilçe protokolünün yanı sıra CHP İlçe Başkanı da davet edildi. Ancak Arınç’ın programa davet edilmediği iddia edildi.

AKP İlçe Başkanı Toy, “Yazılı değil de sözlü olarak davet etmek için Meclis’teki odasına gittim ama yoktu” derken Arınç’ın Meclis’teki özel kalemi ise, “Başkan, en son Eylül ayında geldi. Daha sonra herhangi bir not ya da davet ilettiğine dair bir bilgi mevcut değildir” açıklaması yaptı.

 

“Açılışlar halka açık, isteyen gelir”

 

AKP Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan ise teşkilata “Arınç’ı davet etmeyin” biçiminde bir talimat verilmediğini savunurken şunları söyledi:

“Sayın Arınç’tan da bir talep gelmedi. Kendisi siyaseti çok iyi bilir ki, bizim törenlerimiz herkese açıktır, alenidir. Katılmak isteyen herkes katılır. Katılana da, ‘Sen niye katıldın’ demek hem kültürümüze hem de siyasi ahlakımıza uymaz.”

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