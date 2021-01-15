Bülent Arınç: Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasından büyük üzüntü ve endişe duydum, bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasından büyük üzüntü ve endişe duyduğunu belirterek, saldırganları azmettirenlerin ve hedef gösterenlerin de sıfatları konumları isimleri ne olursa olsun asli failler olarak yargılanması gerektiğini söyledi.

Arınç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Manisa eski milletvekili ve halen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın cuma namazına giderken evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasından büyük üzüntü ve endişe duydum. Sayın Özdağ başından ve kollarından ciddi yaralar almıştır. Halen hastane acil serviste tedavisi devam etmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin." düşüncesini dile getirdi.

Arınç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak bu gözü dönmüş saldırganların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezalara çarptırılmasını bekliyorum. Aynı şekilde bu kişileri suça azmettiren ve hedef gösterenlerin de sıfatları konumları isimleri kim olursa olsun asli failler gibi yargılanması gerekir." görüşünü savundu.

Arınç, "Selçuk Özdağ bu tür insanların hedef gösterdiği siyasetçilerden sadece birisidir. Allah ülkemizi, siyasetçilerimizi ve tüm masum insanları kötülerin şerrinden korusun." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!