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Bülent Arınç: Nefret kusanlara sesleniyorum, korkmuyorum; hepsinin hesabını soracağım!

"Hepsini biliyor ve her satırını not ediyorum"

29 Temmuz 2016 21:11

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan yakınıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Arınç, gözaltına alınan Ziya Tay'ın kayınbiraderi olmadığını, eşinin amcasının oğlu olduğunu belirterek "İyi bir insan, iyi bir aile reisi, milliyetçi, vatansever ve çok güçlü bir bürokrattır. Bulunduğu göreve paraşütle gelmemiştir. Adalete Güveniyorum ve en yakın sürede serbest bırakılacağına inanıyorum" dedi. "Kalemi ve kelamı kin ve nefret kusanlara sesleniyorum" diyen Arınç “Sizlerden ve şahsımla ilgili niyetlerinizden asla korkmuyorum...! Ankara'da, İstanbul'da ve özellikle bursada 3-5 kişinin koordineli olarak yaptıkları bu ahlaksızlıklardan, düşmanlıklardan ve kurdukları tuzaklardan haberim yok sanılmasın. Hepsini biliyor ve her satırını not ediyorum. Hepsinin hesabını soracağım” dedi.

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