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Bülent Arınç: Kazada ölenlerin şehit sayılmaları mümkün değil

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Mecidiyeköy'deki rezidans kazasına ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun görevlendirileceğini söyledi

08 Eylül 2014 20:51

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Şişli'deki asansör kazasına ilişkin, "Başbakanımız yetki ve sorumluluğunda bulunan Başbakanlık Teftiş Kurulunu görevlendirecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda, İş Güvenliği Eylem Planı hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması yönünde karar alındığını bildirdi.

Şişli'deki asansör kazasında yaşamını yiterenlerin yakınlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, sosyal güvenlik anlamında ölüm geliri, ölüm aylığı ve diğer ödemelerin süratle yapılmasına karar verildiğini ifade eden Arınç, bu konuda bir gecikmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

 

Arınç: Şehit sayılmaları mümkün değil

 

Arınç, rezidans kazasında hayatını kaybedenlerin şehit sayılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Şehitlik dini bir kavramdır, her olayın arkasından ölenlerin şehit sayılması mümkün değil. Şehitlik kavramının neleri kapsadığını gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili, ''Onlar alın teriyle emekleriyle helal rızık için çalıştılar, bu yönleriyle de bizim için bir şehit hükmündedirler. Aileleriyle ilgili de gerekli tedbirleri almayı düşünüyoruz'' demişti.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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