Bülent Arınç'tan Oslo yorumu: MİT istediğiyle görüşür, belki de görüşüyor

CHP'nin Oslo görüşmeleriyle ilgili eleştirisini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "İhtiyaç olursa MİT gider istediğiyle görüşür, belki de görüşülüyor" dedi. Arınç, Türk jetinin füzeyle vurulma olasılığının öne çıktığını açıkladı.

Bülent Arınç NTV canlı yayınında Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı. Arınç, Bingöl’de 10 askerin şehit olduğu saldırı ve gündemdeki diğer gelişmelerle ilgili konuştu.

Arınç şunları söyledi: Son dönemde artan terör olayları hakkında şunları söyledi: "Son haftalarda bazı eylemler terör örgütünün ortaya koyduğu alçakla pusular hepimizi fevkalade üzüyor. 10 tane, 20 tane... Bunların bir izahı var şüphesiz. Terörle mücadelenin de sürdüğünü söylemeliyiz. Karşı tarafın ölü sayısına bakarak övünecek durumda değiliz. Biz insan öldürmeyi hiçbir zaman hoş görmeyen bir hükümetiz. Biz eşkıya değiliz, devletiz.

Son olay hakkında bir takım şeyler yazıldı. 33 askerin şehit edilmesiyle ilgili yıllar öncesine dayanan acı hatırayla bir benzerlik kurulabilir. Teröristler açısından akıllıca bir hareketle son otobüse ateş açılmış. Patlamayla otobüsteki askerlerin pek çoğu maalesef şehit olmuş. Helikopterler olsaydı deniyor. Bu şartlar altında helikopterle asker sevk etmek mümkün görünmüyor. Belki nakil helikopter gözetiminde yapılabilirdi. Polislere ve askerlere yöneltilen bu olay acı bir olaydır. Her ölümle biten olayda idari ve adli soruşturma yapılıyor. Şemdinli ve Beytüşşebap'ta örgütün alan hakimiyeti sağlama girişimleri başarısız oldu. 2012'yi kendileri açısından bir final olarak görüyorlar. Geçmişte yapılmayan ölçüde terörle mücadele ediyoruz, bunda da başarılıyız. Örgüt 2012'de hedef koyduğu noktalara ulaşmak için yerel unsurlardan destek alarak saldırıları yürütüyor. Vuruyorlar, kaçıyorlar. Kaçamazlarsa ölüyorlar. Daha sabırlı olacağız ve mücadeleyi daha etkili yapacağız. Her türlü ihtimali Kılıçdaroğlu gibi yapmadan var gibi kabul ederek araştırma yapıyoruz."

BDP'yle müzakere tartışmalarına değinen Arınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Sırrı Sakık'ın oğlunun ölümüyle ilgili sosyal medyada terbiyesizce eleştirilerin yer aldığını gördüm. Bu yorumları kesinlikle kabul etmiyorum. Bir insanın evlat acısını paylaşmak lazım. BDP bağımsız siyaset yapabilse terörün bitirilmesi konusunda rol üstlenebilir. Ama PKK'dan bağımsız siyaset yapamıyor. BDP keşke bağımsız siyaset yapabilse ve şiddede karşı çıksa. BDP'li vekiller PKK'lılarla kucaklaşacaklarına onlara şiddetten vazgeçmeleri mesajını vermeli.

'Dokunulmazlığı yeni anayasada çözelim'

BDP'nin sert politikası var, bu olumsuzluklar da getiriyor. Umarım bundan vazgeçerler. Sebahat Tuncel hakkında karar çıktı. 2007'de tahliye edilmişti. Terör örgütü üyeliğinden hapse mahkum edildi. BDP'li vekillerin 400'den fazla parlamentoda dosyası var. Her biri PKK'yla kucaklaşmalarından daha da ağırdır. Sadece BDP-KCK buluşmasını gösterip dokunulmazlığı kaldırmak ne kadar ciddi bir iştir? Bütün dokunulmazlıklarla ilgili dosyalara henüz el sürmediğimize göre, bu konuyu yeni anayasada çözmemiz lazım. Dokunulmazlık nasıl tarif edilecek, bunu görüp Meclis'te önümüze koymalıyız."

Seçilmiş vekillerin çalışma yeri Meclis

Seçilmiş vekillerin çalışma yerlerinin Meclis olduğunu belirten Arınç, "Tutukluluk tedbirdir. Dava yürümeye başlar, ondan sonra tahliye edersiniz. Tuncel o zaman tahliye edilmiş, şimdi mahkumiyet almışsa bunun Yargıtay safhası var. 8 vekil 'Tuncel gibi tutuksuz yargılanabilir, hükme göre mahkeme hareket edebilir' diyebilir, bunda da haklı olur" dedi.

'MHP'nin OHAL çağrısı zamansız'

MHP'nin OHAL çağrısına 'hayır' diyen Arınç, "OHAL çağrısını zamansız buluyorum. Türkiye sıkıyönetimle geçmişte çok karşılaştı. OHAL'i biz geldiğimizde kaldırdık. Ne OHAL niyetimiz var, ne de sıkıyönetimi aklımıza getirmeliyiz. Bahçeli'yi daha sorumlu konuşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'Füzeyle vurulma öne çıkıyor'

Arınç, düşen Türk jetiyle ilgili son durum hakkında da bilgi verdi. Uçağın füzeyle vurulduğu olasılığının öne çıktığını ifade eden Arınç, iddia ettikleri hususların gerçekleştiğini, bilgilerin Eskişehir'de değerlendirildiğini kaydetti.

'MİT görüştü diye nasıl suçlarız?'

CHP'nin Oslo görüşmeleriyle ilgili açıklamasını değerlendiren Arınç, "MİT'in yaptığı görüşmeler bir seneden beri konuşuluyor. İhtiyaç olursa MİT gider istediğiyle görüşür, belki de görüşülüyor. Bunu ben bilmem. MİT bunu yapmazsa suçlu olur. MİT'in bu tür temaslar yapması lazım. Tiyatro da olabilir, senaryo da olabilir. MİT gitti görüşme yaptığı için nasıl suçlarız?" şeklinde konuştu.

İmam hatip okullarının bakanlığın temel eğitim hedefleriyle çalıştığını belirten Arınç, "İmam hatipleri diğer okullardan ayıramayız. Askeri okullara da kaynak olarak imam hatip mezunlarının gitmesi çok eşitlikçi" dedi.

'Jolıe casus iddiası sorumsuz davranış'

Arınç, son olarak Angelina Jolie'nin casus olduğu iddialarını yorumladı: "Sorumsuz bir davranış. Görmedim, tanımam. İdris Naim Şahin görme şansına kavuştu. BM'nin özel temsilcisi olarak geldi. Türkiye'ye gelmesi ve kampları ziyaret etmesinden daha güzel ne olabilir. Casusluk suçlaması yapmak yakışmıyor."