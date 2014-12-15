Bülent Arınç: Gözaltı listesinde 32. isim yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, hükümete yakın medyada, 14 Aralık operasyonunda Fethullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu ve gözaltı listesinde ilk sırada bulunduğuna yönelik iddialara yönelik olarak, "Gözaltı listesinde 32. isim yok" diye konuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun basına dağıttığı 31 kişilik gözaltı listesinde Fethullah Gülen bulunmuyor. Bülent Arınç'ın yaptığı "Gözaltı listesinde 32. isim yok" sözleriyle, Gülen'in listede olmadığı ortaya çıktı.

Arınç, sürecin siyasi değil hukuki olduğunu belirterek, "Burada kolluk kuvvetlerinin kullanılmış olması, sürecin gereğidir. Gazete binasına polisin gitmesi, bunun bir yargı süreci olduğunu gösterir" diye konuştu.

Bülent Arınç basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu konuda yapabileceğimiz değerlendirme şudur. Bildiğiniz gibi bu kişiler ve yapılan operasyonla ilgili olarak İstanbul büyükşehir başsavcısı imzasıyla bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada belli dosya numarası var, soruşturma dosyası kapsamında bir kısım medya mensupları ve emniyet görevlilerinin sahte delil üreterek Tahşiye soruşturması yaptığı yönünde, bunlara yönelik olarak silahlı terör örgütü kurmak yönetmek, iftira suçlarından ifadeleri alınmak üzere şüpheli sıfatıyla gözaltına alınma talimatları verilmiştir.



Burada bir 32’nci isim yok. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ancak biz hükümetiz, yürütme organıyız. Türkiye’de erkler ayrılığı prensibi var. bir tarafta yasama organı bir tarafta yürütme, bir tarafta da yargı var. Başsavcı açıklama yaptığına göre, sorgulama yapıldığına, mahkemelerde 7 kişi serbest bırakıldığına göre bu siyasi değil hukuki bir süreçtir.

Gazete binasına polisin gitmiş olması bunun bir yargı süreci olduğunu gösterir. Şimdi olay nedir gelince, bugün ajanslara da bazı haberler düştü. Mehmet Turan isimli bir şahıs kendisinin şikayetçi olduğunu söyledi. Kamuoyunun ilk defa duyduğu Tahşiyecilerle ilgili bir cemaatin varlığından bahsedildi. Geçmişte bir operasyon yapıldığı, bir takım silah ve el bombasının bulunduğu, böyle bir süreçten sonra da savcılığın soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Tabİi Tahşiyeciler operasyonuyla ilgili bizdeki bilgiler şudur. Geçmişte, Mehmet Turan isimli bir şahıs, Risale-i Nur eğitimi içinde, tanışmış, yorumlamış, kendisine inanan insanla da eğitimine devam etmiş.

Bu çalışmalar sırasında Fethullah Gülen’e eleştiriler getirmiş. İki toplum arasında izah edici bir takım açıklamalar olmuş. İş bundan sonra başlıyor. Emniyet istihbaratı bazı soruşturma yaparken, bazı dinlemelerde bulunmuş, sonuç elde edilememiş. Bu gruba yönelik olarak El Kaide olmak üzere, bazı örgütlerle bağlantılı olduğu iddiası atılmış. Yeterli bilgi ve belge bulunamamış. Tam bu sırada, adli makamlara alınan kararlara istinaden, Aksaray, Bursa Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Isparta, Van illerinde yapılan operasyonla, aralarında Mehmet Doğan’ın bulunduğu 122 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22’si tutuklanmış, 17 ay cezaevinde kalmışlar.

Bu operasyon kapsamında yapılan aramalarda, dershane olarak kullandıkları yerde, dört adet tabanca, üç adet el bombası, tüfek, kuru sıkı tabanca ele geçirmiş. El bombalarında yapılan incelemelerde, sanıkların parmak izlerine rastlanmazken, aramaya katılan polislerin parmak izleri çıkmış.

Arkası da var, biraz gizlilik arz eden konular. Bunlarla bağlantılı olarak bir suç delilleri üretildiği, bunların sadece bir terör örgütü olarak hedef alındığı, delillerin uydurmak içinde aramaları yapanların, bu şekilde birkaç el bombası ve silahın konulduğu anlaşılmış. Yargılamada hemen hemen hepsi tahliye edilmiş, bu sırada da böyle bir operasyon var.

'Bu süreçte hiçbir siyasi etki dahil edilmemiştir'

Bazı dizilerde senarist ya da yapımcı olarak rol alan kişilerin gözaltına alınmak istendiğini biliyoruz. Tahşiyeciler ile Fethullah Gülen arasında, herkul.org’da yayınlanan yazıların bu dizilere yerleştirildiği, aramalarda bazı ele geçirilen silahlardaki seri numarasının, emniyetteki silahlarla benzerlik taşımasının, bir yol gösterme olarak da kabul edilebileceği ön görülmüş. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu sürece hiçbir siyasi etki dahil edilmemiştir.

Bu cemaatin başı olan Mehmet Doğan’ın şikayeti, daha sonra da delillendiren Mehmet Turan isimli kişi, iki numaralı sanığın verdiği bilgilerden hareketle böyle bir soruşturma başlamıştır. Yargı sürecini takip edeceğiz. Soruşturmanın gizliliği esastır."