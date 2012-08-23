Bülent Arınç: Gaziantep'te istihbarat zafiyeti yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 9 kişinin öldüğü, 64 kişinin yaralandığı Gaziantep'teki saldırıda istihbarat zafiyeti olmadığını söyledi. Arınç, Sırrı Süreyya Önder'in kendisi hakkındaki "onda akıl ne gezer" söylemine "entellektüel geveze" sözleriyle verdi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Ankara Günlüğü'ne konuk olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Arınç Gaziantep’teki bombalı saldırıda istihbarat zafiyeti olduğu iddiaları konusunda “İstihbarat ve istihbaratı değerlendirme konusunda zafiyet olduğunu düşünmüyorum. Eskiden herkesin istihbaratı vardı. Ama şu anda insan istihbaratı da dahil bilgi paylaşımında son derece mükemmel bir akış var. Biz bu havuzda toplanan bilgileri çapraz sorguya da almak suretiyle tedbir almak durumundayız. Bu bir endişeye yol açmasın ama belki Gaziantep’teki olay kadar onlarca olayın önlendiğini ben söyleyebilirim. Neden önlenemiyor? Bölge şartları ve bu eylemcilerin çok az da olsa bir kısmı yerel unsurlardan destek alıyor” dedi.

'Onda akıl ne gezer'e yanıt

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisi hakkında söylediği "Arınç'ta akıl ne gezer, aklını yıtırmış" sözlerine yanıt verdi. Arınç, Süreyya Önder'e o sözlerine karşılık "entellektüel geveze" diyerek yanıt verdi.

'Aysel Tuğluk'u affetmiyorum'

Arınç, Aysel Tuğluk'un PKK'lılarla çekilen fotoğraflarına da değinerek. Bu görüntülerden dolayı Tuğluk'u affetmediğini söyledi. BDP Milletvekili Aysel Tuğluk, CNN Türk'ü arayarak Arınç'ın programını izlediğini belirtip Arınç'a, 'O arkadaşları eğer dağdan getirmiş olsaydık o arkadaşlara ne olacaktı' diye sorulmasını istedi. Arınç ise sorulan bu soruya, 'Aysel Tuğluk'u bu görüntülerden dolayı affetmiyorum. Aysel Tuğluk'un teroristlerle buluşmasini hazmedemem özür dilerse affederim' dedi. Arınç, sözlerine, "Habur'u Sayın Tuğluk'a hatırlatmak isterim, eğer olay propagandaya çevirilmeseydi, o kişiler ailelerinin yanında olacaktı" ifadeleriyle devam etti.

Kurtulmuş'un AKP'ye katılımı

Numan Kurtulmuş'un AKP'ye gelmesi iyi olur diyen dostlar olunca MKYK'dan onay çıktı. Arınç, ''Zaten Kurtulmuş ile 20 yıllık bir geçmişimiz var, hatta Sayın Erdoğan ile daha eski arkadaşlıkları vardır" dedi