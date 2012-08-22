Gülen'in Gaziantep mesajı: İstihbarat mevzuunda daha hassas olunmalı

Fethullah Gülen, Gaziantep'te yaşanan 8 vatandaşın öldüğü saldırı ve ertesi gün Uludere'de gerçekleşen ve 9 asker ve bir korucunun şehit olduğu trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayınlandı. Gülen, Gaziantep saldırı için yaptığı açıklamada, ''istihbarat mevzuunda daha hassas olunması gerekir'' dedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Samanyolu Haber internet sitesinde yayınlanan mesajında Gülen, saldırıları kınadı, bunların önlenmesi için "istihbarat konusunda hassas olunmasını" istedi. Fethullah Gülen'in taziye mesajında istihbarat konusuna atıfta bulunması akıllara, son dönemde MİT üzerinde yaşanan tartışmaları hatırlattı. MİT tartışması, KCK davaları çerçevesinde Türkiye 'nin gündemine oturmuştu.

KCK konusunda delil toplayan savcılar, MİT'in de davayla bağlantısı olduğu iddiasıyla, başta MİT Müsteşarı Hakan Fidan olmak üzere, Teşkilat'ın üst düzey yöneticilerini 7 Şubat'ta ifadeye çağırmışlardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılmasına "alacaksanız beni alın" cümlesiyle tepki göstermiş, TBMM 'den çıkarılan bir yasa ile MİT görevlilerinin ifadeye ancak Başbakan izniyle çağrılabilecekleri kanunlaştırılmıştı.

Gülen'in, Gaziantep saldırısı ve Uludere 'deki kaza sonrasında yayınladığı taziye mesajı şöyle:

"Beraberlik ruhunun ve içtimâî huzurun adresi olan Gaziantep 'teki elim terör saldırısı bir kere daha yürekleri dağladı. Şer odakları yine günahsız yavruları bile hedefe koydular ve karanlık oyunlarını masumlar üzerinden oynadılar/oynuyorlar. Mel'un saldırılarla, bu toprakların ikbalini karartmaya, aziz milletimizin önünü kesmeye ve bizi bize düşürmeye çalışıyorlar. Fakat, Allah'ın izniyle halkımızın sabır, sağduyu ve itidali, şerirlerin kirli emellerine ulaşmalarına mani olacaktır. Gaziantep 'teki hain saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza ve Uludere 'de minibüsün devrilmesi neticesinde şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diler; Hazreti Şâfi'nin yaralılara acil şifalar lütfetmesini niyaz ederim.''

'İstihbarat mevzusunda daha hassas olunmalı'

Menfur saldırı münasebetiyle terörü ve bu saldırıları gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyor; içeride ve dışarıda ülkemizin ikbaline pusu kurmak için fırsat kollayan insî şeytanlara imkan verilmemesi için başta istihbarat mevzuunda daha hassas olunması ve her türlü tedbirin alınması dileğiyle bütün milletimize taziyetlerimi sunuyorum."