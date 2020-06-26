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Politika

Bülent Arınç 'Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı?' sorusunu yanıtladı: HDP seçmeniyle PKK'yı aynı kefeye koymak büyük yanlıştı

26 Haziran 2020 10:40

'Jülide Ateş'le 40' programına konuk olan Bülent Arınç, "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna, "Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı. Bu strateji Türkiye'nin her yerinde netice verebilir. HDP seçmeniyle PKK'yı aynı kefeye koymak büyük yanlış" ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a birbirinden ilginç sorular yöneltildi.

"PKK desteğiyle değil HDP seçmeninin desteğiyle kazandı"

Arınç'a yöneltilen sorulardan biri de "Ekrem İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" oldu.

Arınç bu soruya "İstanbul'u büyük fark yaparak ikinci seçimde kazandı. Bunu görmemek için deli olmak lazım. Biz geç kaldık. Bunu itiraf etmemiz lazım. Bu ayrı bir şey. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı.

Bu strateji Türkiye'nin her yerinde netice verebilir. PKK desteği değil, HDP seçmeninin desteğiyle kazandığı dört dörtlük. Burada bir hata yapılmış olabilir. HDP seçmeniyle PKK'yıaynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. İstanbul'daki kürt seçmen veya HDP seçmeni tercihini ondan yana kullandı" sözleriyle yanıt verdi.

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