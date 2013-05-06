Bülent Arınç: Bedelli askerlikle ilgili yeni çalışma kesinlikle söz konusu değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı yönündeki sorular üzerine Arınç, konunun gündemlerinde olmadığını söyledi.,

Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı yönündeki sorular üzerine Arınç, konunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı, yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçen Arınç, sözlerine Afyonkarahisar'daki patlamada ölen askerlerin de şehit olarak değerlendirileceğini belirterek başladı. Arınç şöyle konuştu:

"Kampımız bildiğiniz gibi iki tam gün sürdü. Dün yapılan kısmına bütün arkadaşlarımız iştirak ettiler. Kapalı bir toplantıydı. Bedelli askerlik konusunda yeni bir çalışma kesinlikle söz konusu değildir. Kanuna göre bedelli askerlik uygulaması TSK’nın ihtiyacı üzerine yapılır. Böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu an gereken yapılır. TSK’nın kendi organizasyonlarına göre askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili bir karar da yok. Şu an itibariyle askerlik sürelerinin kısaltılmasına yönelik bir düzenleme yoktur. TSK’nın asker ihtiyacı, Türkiye’nin geldiği noktayı ortaya koyarsak askerlik konusunda yeni bir düzenleme yapılabilir."

Süreci yakından takip ediyoruz

"Çekilme süreci, Kandil’den yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs’tan itibaren olacağı yönünde. Aralık’tan beri beklediğimiz süreç bizim beklediğimiz süreçtir. Türkiye bir hukuk devleti bu süreci de hukuk sınırları içerisinde götürüyoruz. Götürmekte de kararlıyız. Olayı yakinen takip ediyoruz. Hükümet olarak kendi yetkilerimizi hiç tereddüt etmeden kullanırız. Hükümetimize güvenin. Hükümet süreci olumlu şekilde yürütüyor."

Bülent Arınç, valiler kararnamesi hakkında da, "İki kişi için kararname çıkmaz" açıklamasında bulundu. Suriye'de yaşanan olayları "büyük bir cinayet" olarak niteleyen Arınç, "Esad daha da gaddarlaşıyor. Gittikçe gaddarlaşmakta ve vahşileşmektedir. Gidişini geciktirmek istiyor" dedi.

Galatsaray'ı kutladı, Fenerbahçe'ye 'kızdı'

Galatasaray'ın şampiyonluğunun Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelip gelmediği yönündeki soru üzerine ise Bülent Arınç, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Çok önemli bir başarıdır. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'ye de kızmıyor değilim. Akhisar'ı zora soktular'' diye konuştu.