Askerlik süresi kısalabilir

AK Parti Kızılcahamam Kampı’nın basına kapalı bölümünde çözüm süreci ve askerlik süresinin kısalabileceği ile alakalı görüşmeler yapıldı.

Bazı milletvekilleri, 'Bedelli askerlikte 400 bin talep beklenirken sınırlı kaldı, yeniden gündeme gelse iyi olur' görüşünü dile getirdi.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 'Beklenen sonucu alamadık ama artık bu konuyu kapatmak zorundayız' ifadesini kullandı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanı'nın sözlerine destek verdi. Erdoğan, 'Bu iş yeterince sulandırıldı, sulandırmaya yönelik bir davranış bize yakışmaz. Artık bu işi kapatalım' dedi.

Toplantıda sorular üzerine askerlik süresi de gündeme geldi. Bakan Yılmaz, çözüm sürecinin başarıya ulaşması durumunda, zorunlu askerlik süresinin kısaltılabileceğini dile getirdi.

Yılmaz, 'Gerekirse askerlik süresi kısaltılabilir, bu konuda bir düzenleme yapılabilir' dedi.

İsmet Yılmaz’ın sözleri üzerine Erdoğan, 'Olabilirse, önümüzdeki süreçte 15 ay olan askerlik süresi kısaltılabilir' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nın kapanış konuşmasında da sürece ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, 'Çözüm süreci milli değerlerimize halel gelmeden ilerliyor. Bu süreç kimseye farklı imtiyazlar sağlamayacak. Bu süreç, tavizle al-ver ile değil; gönülle, vicdanla yürüyen bir süreçtir' dedi.