Buldan'da 209 kişi MHP'den istifa etti

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde 209 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi\'nden (MHP) istifa etti.

MHP Buldan İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Tuğrul, istifaları basın açıklamasıyla duyurdu. 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimden sonra MHP ve Ülkücü hareketin ilkeleri ve ülkülerinin, mevcut yönetim tarafından terk edildiğini öne süren Tuğrul, \"En demokratik haklarını kullandı diye partili arkadaşlarımız baba ocaklarından kovuldu. Başkalarına gösterilen hoşgörü milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimize gösterilmedi. Tarihte hiç kimsenin yapamadığı ülkücü kıyımı maalesef ki bu yönetim tarafından yapıldı. Bizimle birlikte, bizden de fazla bedel ödeyen, dava yolunda bir ömür geçirenler \'Demokrasi, hürriyetçilik, şahsiyetçilik ilkesi yok sayılarak biat edilmedi\' diye tek kalemde silindi. Ülkücü hareketin kaderini, tek kişinin kararına bağlamak ülkücülük değildir. Bu yönetim anlayışıyla Türk milletine hizmet etmenin mümkün olmadığı da gün gibi aşikar olmuştur\" diyerek, istifaların nedenini açıkladı.

Buldan MHP İlçe Teşkilatı\'ndan istifa edenler arasında, İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul ve yönetik kurulu üyelerinin tamamının yanı sıra MHP\'li Buldan Belediye Meclis üyeleri Murat Ermiş ve Ömer Camioğlu, Kadın Kolları Başkanı Mediha Demircioğlu, MHP Buldan İlçe Teşkilatı ilk kurucu başkanı Hüseyin Avni Dağdelen, MHP Buldan İlçe Teşkilatı eski başkanları Ahmet Sarıoğlu, Eşref Ekli, eski 2\'nci başkan Yahya Yıldırım, Ülkü Ocakları eski başkanlarından Atilla Küçükdağdelen, Murat Ermiş, Kadir Açar, Osman Gülsün, Murat Onat, Buldan Belediye Meclisi eski üyeleri Kamil Durusoy, Rıza İnci, Ahmet Sarıoğlu, Servet Demircioğlu, Ali Serdar, Kadın Kolları eski başkanlarından Ayşe Özkan\'ın da aralarında bulunduğu 209 üyenin yer aldığı bildirildi.

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