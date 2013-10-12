Buldan: Süreç heba oldu diye ağlamayalım

İmralı Adası'nda yarın Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesi beklenen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, "Sayın Öcalan çekilirse bu sürecin nereye gideceğini düşünmek bile istemiyoruz. 'Bu süreç heba edilmemelidir' diyoruz. Böyle bir süreç bir daha hiçbir zaman yakalanamayacaktır. Sayın Öcalan'ın bu duruşundan önemli ölçüde yararlanmak gerekiyor. Ondan sonra hiç kimsenin başını duvarlara vurup 'Bu süreç heba oldu' diye ağlamaması gerekir" dedi.

Uydu aracılığı ile yurt dışından PKK çizgisinde yayın yapan 'Sterk TV'nin yayınına telefonla katılan Buldan, hükümetin açıkladığı 'Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin KCK'nın yaptığı açıklamanın önemli olduğunu, ana dilde eğitim ve demokratik özerkliğin yıllardan bu yana Kürt halkının gündeminde olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Çözüm süreci' bugün bıçak sırtında. Hükümetin tutumu nedeniyle sürecin tükenme olasılığı her geçen gün artmakta. Çünkü çatışmasızlığın başladığı bahar aylarından bu yana hükümet tek bir adım atılmadı. Ölümlerin yaşanmaması en büyük bir kazanım. Ancak, bu sürecin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Hükümet çatışmasızlığı kalıcı hale getirecek, çözümü ilerletecek bir tutum, irade ortaya koymadığı gibi tek bir adım da atmadı. Gerillaların sınırların dışına çekilmesi sürecinde parlamento devreye girsin dedik, hükümet adım atmadı. İzleme kurulu önerdik, hükümet ciddiye almadı, meclis yaz tatiline girmesin demokratikleşme yasalarını çıkarsın dedik, yine buna yanaşmadı. Ortaya seçim paketi çıktı."

Buldan, Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da açıklanan görüşlerinin Türkiye'nin gelecek on yıllarını etkileyecek güçlü ve kararlı bir çözüm ve barış iradesini yansıtarak 'stratejik bir çözüm önerisini' ortaya koyduğunu; hükümetin hazırladığı paketin ise günlük hesaplarını yansıttığını öne sürdü. BDP'li Buldan, "Böylesi günlük basit düşünen bir iktidar zihniyeti ile barışın tesis edilmesinin mümkün olamayacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Öcalan çekilirse



BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da görüştükleri Abdullah Öcalan'ın, "Diyalog süreci bitti müzakere sürecine acilen geçilmesi gerekiyor" dediğini, Kandil'in de aynı görüşte olduğunu, kendilerinin de acilen müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Buldan, "Bundan sonra süreç nereye gider konusunda fazla yorum yapmamak gerekiyor. Çünkü sayın Öcalan, Mehmet Öcalan ile yapmış olduğu son görüşmede 'Çekilebilirim' mesajını veriyor. Sayın Öcalan çekilmeden bir şeyler yapılması gerektiğini, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öcalan'ın çekilmesi halinde Kandil'in ne karar verebileceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.

Buldan, yarın görüşmeye gidebilecekleri Öcalan'ın daha önce hükümete bir mektup gönderdiğini söylediğini hatırlatırken, şunları söyledi:



'Bu seçim referandum'



"Bir haftalık süre içerisinde Adalet Bakanı ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede paketten bir şey çıkmadığı ve bundan sonra ne yapılabilir konusunda kısa bir görüşmemiz oldu. Kaygılarımızı dile getirdik. Sürecin nereye gideceğini söylememize rağmen hükümetten çok doyurucu tatmin edici bir yanıt alamadık. Hükümetin yapmak istediği; Seçimlere kadar oyalama, Kürt halkını ufak adımlarla tatmin etme. Sürekli aynı şeyi yapıyor. Hiçbir bakan, başbakana sormadan bize herhangi bir konuda kendi başlarına karar verme yetkisine sahip değil. Barış sürecini sürdüren birkaç bakana yetki verilmiş olsa, bu süreç daha sağlıklı yürüyebilirdi. AKP taleplerimizi kendi eliyle vermeyecektir. Yine alanlarda olacağız haklarımızı taleplerimizi alacağız. AKP'nin baskıcı, imhacı zihniyetine karşı bu seçim sürecinde de mücadele etmeliyiz. Bu seçimler Kürt halkı için aynı zamanda bir referandum sürecidir. Kürtler bu süreçte barış sürecini ne kadar desteklediklerini barışın yanında ne kadar olacaklarını da göstergesini ortaya koyacaklardır."

Buldan, bir soru üzerine Abdullah Öcalan'ın büyük çaba içerisinde süreci ilerletmede zorlandığını, müzakere sürecini ilerletebilecek koşullara sahip olmadığını ifade ederken, dışarı ile bağ oluşturulmasını, siyasi kanalların devreye girmesini, iletişim kanallarının oluşturulmasını istedi. Pervin Buldan, Öcalan'ın görüşlerini 15 Ekim'de açıklayacağını bildirdiğini, bu süre içerisinde hükümetin güven verici bir açıklamasının olumlu etkisi olacağını anlatırken şöyle dedi:

"Sayın Öcalan çekilirse bu sürecin nereye gideceğini düşünmek bile istemiyoruz. 'Bu süreç heba edilmemelidir' diyoruz. Çok zor yakalanan, 7-8 aylık süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte kan akmamış, insanlar yaşamlarını yitirmemiş, anneler ağlamamıştır. Dolayışı ile böyle bir süreç bir daha hiçbir zaman yakalanamayacaktır. Sayın Öcalan'ın bu duruşundan önemli ölçüde yararlanmak gerekiyor. Ondan sonra hiç kimsenin başını duvarlara vurup 'Bu süreç heba oldu' diye ağlamaması gerekir. Sorumluluk bizdedir, Türkiye kamuoyundadır, toplumsal muhalefettedir, hükümettedir, hep birlikte bu süreci geliştirmek zorundayız."