Buldan: Öcalan süreci rodeo atına benzetti, hareket var ama ilerleme yok

BDP milletvekili Pervin Buldan, dokuz kez katıldığı İmralı görüşmelerini anlattı. Buldan'ın aktardığına göre Öcalan son görüşmede 'Drogba' örneğini verirken süreç için 'rodeo atı' benzetmesi de yaptı. Buldan, Öcalan’ın süreç için “Lunaparktaki rodeo atı gibi, hareket ediyor, ilerlemiyor” dediğini aktardı.

Radikal gazetesinden Ezgi Başaran’a konuşan Pervin Buldan, çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri aktardı. Başaran’ın Buldan ile yaptığı röportajın ilgili bölümü şöyle:



9 toplantıyı karşılaştırsanız, Öcalan’ın yaklaşımlarının ne yöne değiştiğini söylersiniz?

Öfkelendiği oluyor. Sürecin tıkandığı zamanlarda. Ya da mesela hükümet adım atmıyor başlığını açarken. Bundan bir önceki görüşmemizden sonra bir miktar umutlarımı yitirmiştim. Acaba süreci bitirmekle ilgili bir şey der mi diye endişelenmiştim. Ama son görüşmemizde yeniden umutlandım. Süreci bitirmemek için çaba sarf ettiğini gördüm. Daha sakindi, çok öfkelenmedi. Genelde kadın özgürlüğünü konuşurken çok sakin oluyor. Hemen her toplantıda da kadın hak ihlalleriyle ilgili bir yorumu oluyor. Ve genelde kadın konusunu benim üzerimden örneklerle anlatıyor.

Ne gibi?

Ben feodal bir aile yapısından çıktım. Eşim öldürüldü. Şimdi milletvekiliyim. Ona göre burada bir başarı öyküsü var. Gerçekten de zordur benim yaşadığım yerlerden, yani Hakkâri Yüksekova’dan bir kadının yükselmesi. Ben aynı zamanda aşiret geliniyim. Evliliğimin ilk yıllarında tek başına çarşıya çıkmama izin verilmezdi. Bütün bunları nasıl aştım bir ben bilirim. Gerçekten yaşantım kadın özgürlük mücadelesine örnek teşkil edebilir.

Öcalan “Diyalog süreci bitsin, müzakere başlasın” demiş...



Devlet 4 yıldır, Sayın Öcalan’la görüşüyordu. O, diyalog süreciydi ama bugün artık bunu aşmak ve müzakereye geçmek gerekiyor. Son toplantıda “Bir dönem bitti, şimdi yenisine geçiyoruz” dedi.

Biz 1 yıldır müzakerede olduğumuzu zannediyoruz...

Biz de sizin dediğiniz gibi olduğunu düşünüyorduk. Sonuç itibariyle 1., 2., 3. aşamadan söz ediliyordu. Ama 1. aşamada her şey çok sağlıklı olmadı. Demek ki devlet hükümete, Başbakan’a söz geçiremiyor. Onu ikna edemiyor. Çünkü Sayın Öcalan, MİT’le, yani devletle yaptığı görüşmelerde sıkıntı olmadığını söylüyor. Fakat süreç ilerlemiyor. Son görüşmemizle ilgili futbolcu (Drogba) örneği anlatıldı ama daha ilginç bir örnek vermişti: “Süreci lunaparktaki rodeo atlarına benzetiyorum. Hareket ediyor ama ilerlemiyor. Hükümet ilerlediğini sanıyor ama bu at ilerlemiyor.” “Evet” diyor, “1 yılda kazanımlarımız oldu. Bu nedir? Askerin ve gerillanın ölmemesi. Ama daha ileri bir yol kat edemedik.” Hükümette çok suç bulmuyor, daha çok paralel bir devletin süreci engellediğini ifade ediyor. JİTEM ve Gladyo’nun devreye girdiğini düşünüyor.

Onlar Ergenekon davasıyla temizlenmedi mi?

Biz öyle düşünmüyoruz.