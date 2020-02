Buldan: 24 Haziran'da oylarınıza sahip çıkın

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geleceği belirleyeceğini belirttiği 24 Haziran’daki seçimde oylara sahip çıkılmasını istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep\'te partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Buldan, seçmenlere sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu. 24 Haziran’dan sonra yürek yüreğe vererek mücadeleyi hep birlikte yürüteceklerini ifade eden Buldan şöyle konuştu:

\"Sizlerden 24 Haziran\'da hepinizden isteğimiz ve talebimiz oylarınıza sahip çıkın, sandıklarınıza sahip çıkın. Hala müşahit eksikliğimiz olduğunu biliyoruz. Sizlerden rica ediyorum buradan çıktıktan sonra her biriniz müşahit olmak için partimize başvuru yapın. Bu, bizim kaderimizi, geleceğimizi belirleyecek. Bu gelecek, Türkiye halklarının geleceği olacak. Bu gelecek, Türkler\'in ve Kürtler\'in bir arada kardeşçe yaşayacağı bir ülke olacak. Bu ülkeyi, herkesin birbirine öfkeyle baktığı bir ülke olmaktan çıkaracağız. Alevilerin ve Sünnilerin bir arada barış içinde yaşayacağı ülke olacak. Bu görev ve sorumlulukla, HDP\'nin belirlediği milletvekili adaylarımızı mutlaka parlamentoya göndereceğiz. Onlar sizin sesiniz olacak. Sizi sorunlarınızı her alanda her yerde dile getirecekler.\"

