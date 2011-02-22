-BULANIK'TA 15 EV HASAR GÖRDÜ MUŞ (A.A) - 22.02.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen depremde, 15 evin hasar gördüğü belirlendi. Bulanık Kaymakamı Ferit Görükmez, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü, depremde can kaybı yaşanmadığını söyledi. Evi hasar görenlerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Görükmez, ''Örenkent, Karaburun ve Eğrice köylerinde 15 ev hasar görmüş. Eski olduğu için bu evlerde hasar meydana gelmiş'' dedi. Hasar gören evlerde yaşayanların tahliye edilemeyeceğini ifade eden Görükmez, soğuk havada çadır kurulursa vatandaşların sıkıntı yaşayacağını söyledi. Görükmez, hasar tespit çalışmalarının sonunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, evi hasar görenler için Türk Kızılayı tarafından prefabrike kurulabileceğini belirtti. Kaymakam Görükmez, ''Yeni bir gelişme olmazsa yarın bütün okullarda eğitim öğretime devam edilecek'' diye konuştu.