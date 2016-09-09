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Politika

Bulanık Kaymakamlığı: Belediyeye kayyım atandığına dair bize resmi bir yazı gelmedi

Figen Yüksekdağ, DBP'li Bulanık Belediyesi'ne kayyım atandığını öne sürmüştü

09 Eylül 2016 17:38

Muş Valiliği ve Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi'ne kayyım atandığına dair çıkan haberleri yalanladı. Bulanık Kaymakamı Ömer Şahin söz konusu iddia ile ilgili olarak "Şu anda kayyım ataması yapılmamıştır. Bayramdan sonra değerlendirilecek konulardan biridir. Bize resmi bir yazı gelmedi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ''Muş Bulanık Belediyesi'ne, kaymakamlık tarafından kayyım atandığı yazısı gönderildi. Kayyımınızı tanımıyoruz!'' demişti. Dicle Haber Ajansı (DİHA) da abonelerine servis ettiği haberde "Muş'un Bulanık ilçesi Kaymakamı, DBP'li Bulanık Belediyesi Yazı İşleri Müdürü'nü çağırarak, belediyeye kayyım atandığını iletti. Kayyımla ilgili atamanın öğleden sonra belediyeye tebliğ edileceği ileri sürülüyor" ifadesine yer vermişti.

Dün de Diyarbakır'ın Sur ve Silvan belediyelerine kayyım atandığı öne sürülmüş, ancak bu iddia Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy tarafından yalanlanmıştı.

T24'e konuşan Ömer Şahin konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Haberler gerçeği yansıtmıyor, şu anda kayyım ataması yapılmamıştır. Ancak bu kayyım atanmayacak anlamına gelmiyor. Şu anda bir görevlendirme ve atama yok. Bayramdan sonra değerlendirilecek konulardan biridir. Bize resmi bir yazı gelmedi"

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak dün düzenlenen valiler toplantısında konuşmuş, Yıldırım "Belediye başkanlarıyla ilgili valilerimize tam yetki verildi. Lütfen çekingen, ürkek davranmayın. Bu bir vebaldir, büyük bir sorumluluktur. Hiç tereddüt etmeyin, yasaları uygularken asla ve asla tereddüt etmeyin. Gençlerimizi dağa teşvik edenlere asla prim vermeyin. Gereğini yapın kardeşlerim" demişti. Soylu da "Türkiye'de yerel yönetimler üzerinden terör örgütlerini besleyen bir anlayış söz konusudur. Bu devlet tarafından tespit edilmiştir. Bugün 28 belediyeye uygulanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname çıktı. Kararlılığımızdan geri adım atmamız mümkün değildir. Neymiş, müsaade etmeyeceklermiş. Ya herro ya merro devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz. Teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

674 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (kHK) birlikte belediyelere kayyım atanmasının önü açılmıştı. İlgili madde şöyle:

"Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak"

 
 

 

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