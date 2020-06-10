Bükreş Bienali’ni küratörlüğünü yapay zekâ yapacak

2022’de gerçekleşecek olan Bükreş Bienali’nin yeni edisyonunun küratörlüğünü yapay zekâ yapacak. Yapay zekâ üniversite, galeri ve sanat merkezlerinden toplanan bilgileri kullanarak sanatçıları seçecek.

Sanatatak‘ın The Art Newspaper‘dan aktardığı habere göre, şiir yazan, roman yazan, hatta eleştirmenliğe soyunan yapay zekâ örnekleri çoktan dünyada yerini aldı. Şimdi sırada küratörlük var. 10. Bükreş Bienali’nin küratörlüğünü adını “Iron Man” filmlerinden ve çizgi romanındaki sistemden alan JARVIS yapacak.

Viyana merkezli Spinnwerk’ün tasarladığı program bir iki cümlelik bir konseptle işe başlayacak, ardından derin öğrenme yöntemini kullanarak küratöryel seçimleri için üniversite, galeri, sanat merkezlerinden aldığı bilgileri süzecek.

Bienal de konsepte uygun şekilde Spinnwerk VR galerisinde sanal ortamda gerçekleşecek. Herkesin evinden katılabileceği etkinlikler Bükreş ve Viyana’daki artırılmış gerçeklik kulübelerinde de artırılmış gerçeklik gözlükleriyle ziyarete açık olacak.