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Medya

Buket Aydın ekrana döneceği tarihi duyurdu

Buket Aydın, Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa etmişti

28 Mayıs 2020 08:36

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın, eylül ayında ekrana döneceğini duyurdu. 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkânsız, öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız"  ifadesini kullandı. 

Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda, Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine kahkaha atmasıyla gündem olmuştu.

 

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