Buket Aydın, 8 aydır çalıştığı Kanal D'ye 'başkan' oldu!

8 aydır Kanal D Ana Haber sunucusu olarak görev yapan Buket Aydın, Kanal D Haber Başkanı olarak atandı. Atama kararı İnsan Kaynakları Birimi tarafından çalışanlara duyuruldu. Bu görevde daha önce Mehmet Ali Birand, Uğur Dündar ve Ahmet Hakan gibi isimler yer almıştı.

Medya Radar’da yer alan atama kararı şöyle:

"Mayıs 2018 tarihinden bu yana Kanal D Haber Spikeri olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Buket Aydın Baykal, Kanal D Haber Başkanı olarak terfien atanmıştır.



İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sn. Baykal, Kanal D Haber Merkezi’ne başlamadan önce, Kanal Türk, TRT Türk ve NTV Haber Merkezlerinde Sunucu olarak görev yapmıştır.



Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını diler, Sn. Buket Aydın Baykal’a yeni görevinde başarılarının devamını dileriz."

Buket Aydın kimdir?

1 Ocak 1985, Bursa doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

Haber spikerliği dalında pek çok ödülü bulunan Buket Aydın 2013 yılında evlenmiştir.