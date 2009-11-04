'Buket annem yaşında'

Eşinden boşanmaya hazırlanan Dereoğlu’ya birlikte olduğu söylenen 21 yaşındaki futbolcu Sinan Demircan “Benden 18 yaş büyük, annem yaşında biriyle ilişkim olamaz” diye konuştu.
Buket Dereoğlu ve 5 yıllık eşi Özgül Özgülgün 9 Kasım’da boşanıyor. Can isminde bir de oğlu olan çiften 39 yaşındaki Dereoğlu’nun Gümüşhanespor’da top koşturan 21 yaşındaki Sinan Demircan’la yaşadığı ilişki yüzünden evliliğini bitirmeye karar verdiği iddia edildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Dereoğlu, Demircan’ı tanımadığını belirtirken, eşi Özgülgün de “Buket ne diyorsa haklıdır” yorumunu yaptı. Sinan Demircan ise Milliyet'e konuştu ve iddialara sert tepki gösterdi.Buket Dereoğlu ile ilişkiniz var mı?
Bayanı tanımam etmem, aynı sokaktan bile geçmedim, aynı alışveriş merkezinde filan da bulunmadım. Karşılaşmışlığımız bile yok.Bu iddia nasıl gündeme geldi peki?
Bilmiyorum, önceki sabah babamdan telefon geldi. Gazeteye bir baktım Sinan Demircan, Buket Dereoğlu’yla birlikte yazıyor. Şoke oldum. Buket Hanım beni havaalanından almış da, biz evine gitmişiz de birlikte vakit geçirmişiz. Bir kere beni en son İstanbul’a geldiğimde havaalanından Murat ağabeyim aldı, eve götürdü. Evde babamlarla okey oynuyordum. Buket Dereoğlu’nu hayatımda TV dışında bir kez bile görmedim. Hiç görmediğim bir insanla benim adımı nasıl yazarlar? Hem de Buket Hanım evliymiş ve çocuğu varmış. Ben 21 yaşındayım. Benden 18 yaş büyük annem yaşında biriyle ilişkim olamaz. Kaldı ki, evli bir bayanla asla olamaz. Benim çevremde herkes beni tanır ve böyle bir insan olmadığımı herkes iyi bilir. O kadar karaktersiz değilim.Çevrenizden nasıl tepkiler geldi?
Çok duygusal bir insanım ben... Herkes beni arıyor. Bütün arkadaşlarım telefon açıyor. Kulübümde de haber duyuldu ve bu benim için büyük problem yaratıyor. Bana yazık ama o bayana da yazık. Önce o bayanı aklasınlar. Bir bayan için atılacak en büyük iftira onu namussuzlukla suçlamaktır. Önce Buket Hanım’ı aklasınlar, ben zaten aklanırım. 21 yaşında genç biriyim ama evli ve çocuğu olan bir bayan için bu çok çirkin ve zor bir durumdur.
Gümüşhanespor’da top oynuyorum. 2. Ligde top oynayan vasatın iyisi bir futbolcuyum ben. Böyle ortamlarla alakam yok. Buket Hanım eşiyle boşanıyormuş. Ben çok duygusal bir insanım. Nasıl üzüldüğümü anlatamam. Sebebi ben olmuşum gibi yalan haber yapıyorlar. Yuva yıkacak karakterde bir insan değilim ben. Ben içimde yaşayan insanların günahını almayı sevmeyen bir adamım. İstanbul’a sık gider misiniz?
Yok, mesela şimdi kulübün tesisindeyim. Buradan dışarıda çıktığım da yok... Bırakın o insanla aşk yaşamamı, yolunda giden ilişkim bile bu yüzden bitmek zorunda kaldı benim... İki ay önce ağabeyim evlendi. Düğününe İstanbul’a gidemedim. Üstelik aileme de çok bağlıyım.