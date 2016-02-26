Bugün vizyona hangi filmler girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girdi. Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel ile Malin Akerman'ın başrollerinde oynadığı 'Hesaplaşma' izleyiciler tarafından merakla beklenen filmler arasında.

İşte bu hafta vizyona giren filmler:



Hesaplaşma



Shintaro Shimosawa'nın yönettiği ve Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel ile Malin Akerman'ın başrollerinde oynadığı "Hesaplaşma" izleyici ile buluşacak.

Genç bir avukatın yükselme uğruna aldığı riskleri anlatan gerilim ve dram türündeki ABD yapımı film özetle şöyle:

"Ben Cahill (Josh Duhamel) New Orleans'ta çalışan, yükselme hırsıyla yanıp tutuşan genç bir avukattır. Eşi Charlotte (Alice Eve) düşük yapınca çift birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olaydan sonra kariyerine daha da fazla ağırlık vermesi nedeniyle davalarında büyük başarılar elde etmeye başlar. Bu sırada üniversite yıllarındaki kız arkadaşı Emily (Malin Akerman) ile yeniden yolları kesişir. Çok büyük bir ilaç şirketinde çalışan ve şirketin sahibiyle ilişki yaşayan Emily, Ben'e şirketi ve patron Charles Denning'i (Anthony Hopkins) çok zor durumda bırakacak bazı belgeleri sunmayı teklif eder, nitekim sevgilisi onu sürekli ihmal etmektedir ve intikam almak ister. Ben ve çalıştığı avukatlık firması için bu çok büyük bir fırsattır, ancak Ben kısa sürede kendini rüşvet ve birçok karanlık işin orta yerinde bulacaktır."



Mısır Tanrıları



Başrollerinde Brenton Thwaites, Gerard Butler, Geoffrey Rush, Nikolaj Coster Waldau ile Courtney Eaton gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda "Kehanet" ve "Ben Robot" filmleriyle tanınan Alex Poyas oturuyor.

Seneryosu Matt Sazama ile Burk Sharpless tarafından yazılan aksiyon ve macera türündeki film, Mısır'da hayatta kalmaya ve aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlünün gözünden "Mısır Tanrıları"nın içine düştüğü güç mücadelesini anlatıyor.



Aşk ve Gurur ve Zombiler



Seth Grahame Smith'in aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan "Aşk ve Gurur ve Zombiler"in yönetmenliğini Burr Steers üstlendi.

Başrollerinde Suki Waterhouse, Sam Riley, Douglas Booth, Matt Smith ve Lily James gibi genç yeteneklerin yer aldığı film, gizemli bir salgın hastalığın hüküm sürdüğü 19. yüzyıl Britanyası'nda geçiyor.

Film, ülkede binlerce insanın zombilere dönüşmesini ve iyi bir yakın dövüş ustası olan Elizabeth Bennet ile Binbaşı Darcy karakterlerinin gururlarını ve toplumsal konumlarını bir kenara bırakarak işbirliği yapmalarını konu alıyor.



Zebani



Guillermo Ameodo'nun yönettiği filmde Lorenza Izzo, Ariel Levy, Aaron Burns ve Cristobal Tapia Montt gibi isimler oynuyor.

Geçimsiz bir delikanlı ile annesinin beraber yaşadığı sakin bir kasabada geçen gerilim türündeki filmin hikayesi, gizemli bir adamın anne-oğlu görmek için buraya gelmesiyle kasabada yaşanan kanlı değişimi anlatıyor.



Senarist



Hulusi Orkun Eser'in yönettiği filmde Ebru Sarıtaş, Mustafa Uzunyılmaz, Halis Bayraktaroğlu ile M. Asım Tuncay Aynur gibi isimler rol aldı.

Gerilim ve dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Siyasi bir yazar olan Adem, yılların tecrübeleri sonunda görünenle olanın çok farklı olduğunu göstermek için Senarist isminde bir kitap yazar. Fakat bu kitabın bastırılması engellenir. Adem boşa çıkmakta olan çabalarının getirdiği sıkıntılarla boğuşurken "Senaristi Bul" yazılı bir not alır. Senaristi arayan Adem işin içine gizemli grupların da girmesi ile kendini anlamlandırması güç bir karmaşanın merkezinde bulur."



Çağrılan



Yönetmen Hüseyin Eleman'ın yönettiği filmin başrollerinde Akdora Akalın, Bahadır Karaca, Candaş Yılancı ve Meral Ceren Türk yer alıyor.

Korku türündeki film, konservatuvarda okuyan bir arkadaş grubunun canlı yayında bir korku filmi çekmeyi denemeleri sırasında, cinlerin gelmesiyle yaşanan korku dolu dakikaları beyaz perdeye yansıtıyor.

