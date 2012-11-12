Bugün ne giysem derdine son

Uzakdoğulu bilim insanları düğünler, davetler, yıl dönümleri, iş görüşmeleri gibi önemli günler için kıyafet seçmek isteyenlerin işi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Çin Bilim Akademisi ve Ulusal Singapur Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak çalışma sonrasında, önemli günlere göre kıyafet seçen "Magic Closet" adındaki sistem, giysi dolabındaki kıyafetleri özel bir kamera yardımıyla kol uzunluğu, rengi ve yaka tipi gibi özelliklerine göre tanımlayarak kataloglara ayırıyor.

Böylece kişinin zevkleri ile kıyafet seçimi arasındaki ilişki tanımlanıyor.

Daha sonra, önemli bir gün için kıyafet seçmek istendiğinde, sistem çevrimiçi alışveriş ve kıyafet fotoğrafları paylaşım sitelerinden elde ettiği görüntüleri, içindeki yazılım sayesinde veritabanına aktararak, 25 bin kıyafet örneğinden en uygun olanları belirliyor.

Veritabanında kaydedilen görüntüler ise , "Amazon Mechanical Turk" adlı çevrimiçi soru-cevap sitesine gönderiliyor. Burada çalışan kişiler, verilerdeki kıyafet görüntülerini yeniden sınıflandırarak hangi kıyafetin hangi günde giyilmesi gerektiğini belirliyor.

Kıyafet seçimi, sitede görevli kişilerin yarıdan çoğunun aynı kıyafette karar kılmasıyla yapılıyor.

Çin Bilim Akademisi ve Ulusal Singapur Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak çalışma, "New Scientist" bilim dergisinde yayımlandı.