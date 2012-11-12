T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bugün ne giysem derdine son

'Magic Closet' adındaki kıyafetlerin kamera yardımıyla tanımlanıp kataloglara ayrılmasıyla oluşturulan sistem sayesinde önemli günler için ne giysem derdi sona eriyor

12 Kasım 2012 12:13

Uzakdoğulu bilim insanları düğünler, davetler, yıl dönümleri, iş görüşmeleri gibi önemli günler için kıyafet seçmek isteyenlerin işi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Çin Bilim Akademisi ve Ulusal Singapur Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak çalışma sonrasında, önemli günlere göre kıyafet seçen "Magic Closet" adındaki sistem, giysi dolabındaki kıyafetleri özel bir kamera yardımıyla kol uzunluğu, rengi ve yaka tipi gibi özelliklerine göre tanımlayarak kataloglara ayırıyor.

Böylece kişinin zevkleri ile kıyafet seçimi arasındaki ilişki tanımlanıyor.

Daha sonra, önemli bir gün için kıyafet seçmek istendiğinde, sistem çevrimiçi alışveriş ve kıyafet fotoğrafları paylaşım sitelerinden elde ettiği görüntüleri, içindeki yazılım sayesinde veritabanına aktararak, 25 bin kıyafet örneğinden en uygun olanları belirliyor.

Veritabanında kaydedilen görüntüler ise , "Amazon Mechanical Turk" adlı çevrimiçi soru-cevap sitesine gönderiliyor. Burada çalışan kişiler, verilerdeki kıyafet görüntülerini yeniden sınıflandırarak hangi kıyafetin hangi günde giyilmesi gerektiğini belirliyor. 

Kıyafet seçimi, sitede görevli kişilerin yarıdan çoğunun aynı kıyafette karar kılmasıyla yapılıyor.

Çin Bilim Akademisi ve Ulusal Singapur Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak çalışma, "New Scientist" bilim dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

Çin bilim akademisiulusal singapur üniversitesine giysemmagic closetAmazon Mechanical Turk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24