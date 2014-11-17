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Dünya

'Bugün Müslümanlarla birlikte yas tutuyoruz, ama...'

Obama, IŞİD'in sonradan Müslüman olan Amerikalı yardım görevlisini infaz etmesine yönelik bir açıklama yaptı

17 Kasım 2014 09:23

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD tarafından öldürülen Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Peter Kassig olarak bilinen Abdulrahman Kassig'in ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dileğini iletti.

"Abdulrahman, dünyada insanlık dışı eylemleriyle bilinen bir terörist grubun katıksız bir şer eylemi nedeniyle aramızdan ayrıldı" ifadesini kullanan Obama, kendisinden önce IŞİD tarafından öldürülen Jim Foley ve Staven Sotloff gibi Kassig'in hayatı ve temsil ettiği şeylerin de IŞİD'in temsil ettiği fikirlerle tamamen tezatlık gösterdiğini kaydetti.

IŞİD'in Müslümanlar da dahil masumları katlederken Kassig'in Suriyelilerin hayatlarını kurtarmaya çalışan bir insani yardım çalışanı olduğunu belirten Obama, IŞİD'in kendi bencil çıkarları için Suriye'deki trajediyi kullanırken, Kassig'in tam aksine özveriyle Suriye halkıyla ilgilendiğini ifade etti.

Obama, IŞİD'in eylemlerinin inanç içermediğini ve Kassig'in de kendi hayatında benimsediği Müslüman inancını temsil etmediğini belirterek "Bugün birlikte yas tutuyoruz ama aynı zamanda Abdulrahman Kassig'in içinde parlayan ve insanlığı bir araya getiren, sonunda IŞİD'in karanlığının üzerine baskın gelecek ışık olan yılmaz iyilik ve sebat ruhunu hatırlıyoruz" ifadesine yer verdi.

IŞİD terör örgütü bugün, Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig'e ait olduğu iddia edilen kesik başın gösterildiği video yayınlamış, Beyaz Saray da ABD istihbarat yetkililerinin videonun doğruluğunu araştırdığını açıklamıştı.

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