Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu için şiddetli yağmur uyarısı yapılırken özellikle İç Anadolu Bölgesi için şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İZMİR °C, 35°C

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ANKARA °C, 29°C

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