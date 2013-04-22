Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, güney bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı ilçeleri ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR Parçalı ve çok bulutlu 19

BURSA Parçalı ve çok bulutlu 17

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 16



EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR Parçalı bulutlu 13

İZMİR Parçalı ve az bulutlu 22

MANİSA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

UŞAK Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

HATAY Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 15

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 14

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

NEVŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 13



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu 16

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu 13



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

ORDU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu 18

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20