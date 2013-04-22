Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, güney bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı ilçeleri ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR Parçalı ve çok bulutlu 19
BURSA Parçalı ve çok bulutlu 17
EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 16
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR Parçalı bulutlu 13
İZMİR Parçalı ve az bulutlu 22
MANİSA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
UŞAK Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
HATAY Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 15
ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 14
KONYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
NEVŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 13
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN Parçalı ve çok bulutlu 16
BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu 13
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
ORDU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu 11
MALATYA Parçalı ve çok bulutlu 18
VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20