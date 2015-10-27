Bugün: Bizi de 'havuz medyası' haline getirme kararı yürürlüğe kondu!

Bünyesinde bulunduğu Koza-İpek Holding ve bünyesinde bulunan şirketlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve "Devleti ele geçirmeye ve hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek ve Fethullah Gülen Terör Örgütü'ne maddi destek sağlamak" yönündeki rapor uyarınca kayyum atanmasına karar verilen Bugün gazetesi, 27 Ekim tarihli nüshasının ilk sayfasını kararttı ve "Demokrasimiz, özgürlüğümüz ve Türkiye için kara bir gün" başlığıyla çıktı.

Alınan kararın hukuksuz olduğunu belirten Bugün gazetesi, yaptığı açıklamada, "Özgür medyayı susturamayınca, yayınlarının etkinliği ve geniş kitlelere ulaşmasını engelleyemeyince, tüm grubu 'havuz medyası' haline getirme kararı yürürlüğe sokuldu..." ifadelerine yer verdi.

Bugün gazetesinin ilk sayfasında yer alan açıklama şöyle:

"1 Kasım genel seçimlerine günler kala, özgür ve bağımsız İpek Medya Grubu’na yönelik gözdağı ve susturma operasyonunda bir hukuksuz karara daha imza atıldı.



“İftira” ve “suç uydurma” yöntemiyle yapılan “baskın” sonuç vermeyince, Koza Holding ve İpek Medya Grubu’nun tüm mali hesaplarının temiz olduğu ortaya çıkınca, medyamıza ve bağlı bulunduğumuz tüm Koza Grubu şirketlerine “kayyum” atandı.



Medyamızın yönetim kuruluna, “havuz gazetesi” Sabah ve atv Grubu’nun eski reklam grup direktörü ve finans müdürü atandı… Özgür medyayı susturamayınca, yayınlarının etkinliği ve geniş kitlelere ulaşmasını engelleyemeyince, tüm grubu“havuz medyası” haline getirme kararı yürürlüğe sokuldu...



TÜRKSAT’tan yasa dışı “talimat” ile atılmaya çalışılan Medya Grubumuz, bu kez“proje mahkemeler” üzerinden alınan bir kararla susturulma yoluna gidildi.



Adım adım özgür yayıncılığımız engellenirken, muhalefetin de sesini geniş kitlelere ulaştıracağı tüm mecralar sansürleniyor, karartılıyor...



“Özel mülkiyet hakkı”, “ifade ve fikir hürriyeti”, “haber alma ve verme hakkı”ayaklar altına alınırken, adil ve şeffaf bir seçim yarışı yapılması da artık imkânsız hale getirildi…



Türkiye demokrasisi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü adına kara bir gün daha yaşadık...