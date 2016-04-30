Bugün 1 Mayıs, emekçinin bayramını kim nerede kutlayacak, hangi yollar kapalı olacak?

İşçi sınıfının 8 saatlik iş günü mücadelesinin simgesi olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bugün Türkiye'de de kutlanıyor. Hükümet ve sendikaların anlaşması nedeniyle İstanbul'da 1 Mayıs Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacak ancak yine Taksim'e çıkan tüm yollar kapanacak.

İstanbul emniyeti bu yıl dört kademeden oluşan bir güvenlik tedbiri aldı. Şehirde 15 bin polis görev yapacak. Bakırköy'deki miting alanında 6 bin polis güvenliği sağlayacak, dedektörler ve özel eğitimli köpekler alanda olacak. Sokaklarda 120 TOMA olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yarın erken saatlerde yollar kapanacak.

Mecidiyeköy, Okmeydanı, Kasımpaşa, Şişli, Nişantaşı, Beşiktaş, Teşvikiye, Saraçhane ve Beyazıt hattında kesilecek yollarla araçların Taksim'e çıkışı engellenecek.

Ayrıca yayalar da söz konusu hatlardan geçemeyecek.

İstanbul'da hangi yollar kapalı?

-Şişli Mecidiyeköy Ortaklar kavşağından Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi'nden Esentepe istikametine yönlendirilecek.

-Şişli Bomonti Tüneli, Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi'nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı'na yönlendirilecek.



-Şişli Kuştepe kavşağından, Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe kavşağından kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecek.



- Çağlayan Hürriyettepe kavşağından Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe kavşağından Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.



- Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe kavşağına gelen akım, Hürriyettepe kavşağından Çağlayan istikametine yönlendirilecek.



-Darülaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı kavşağından kapatılacak Odese Bulvarı'na yönlendirilecek.



-Piyalepaşa Bulvarı'ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecek.



-Piyalepaşa Bulvarı'ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere kavşağından Taksim Yedikuyular istikametine kapatılacak, Trafik Dolapdere kavşağından Piyalepaşa Bulvarı’na geri yönlendirilecek.



-Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecek.



-Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek.



-Sirkeci’den Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecek.



-Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecek.



-Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.



-Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı kavşağından Fulya istikametine yönlendirilecek.



-Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.



-Ihlamur kavşağından Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı'ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.



-Kadırgalar Caddesi, Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak, trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.



-Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu kavşağından kapatılacak, Balmumcu Kavşağından Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.



-Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.



-İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecek.



-E-5 Güney Yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecek.

Saraçhane Parkı ve çevresinde

gerektiğinde 'kapatılacak' yollar





-Fevzipaşa Caddesi



-Macar Kardeşler Caddesi



-Atatürk Bulvarı





Alternatif caddeler



-Abdülezelpaşa Caddesi



-Kadir Has Caddesi



-Ragıp Gümüşpala Caddesi



-Haliç Caddesi



-Şehzadebaşı Caddesi



Beyazıt'ta 'gerektiğinde' kapatılacak caddeler



-Ordu Caddesi



Alternatif caddeler



-Vatan Caddesi



-Millet Caddesi



-Türkeli Caddesi



-Koska Caddesi



-Hayriye Tüccarı Caddesi

İstanbul

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde yapılacak olan 1 Mayıs’ta kutlama programı saat 13.00'te başlayacak.

Bakırköy Halk Pazarına gerçekleştirilecek kutlamalar için iki yürüyüş kolu oluşturulacak. Emekçiler saat 11.00’den itibaren Marmara Forum ve E-5 İncirli yönünde toplanarak iki koldan Bakırköy halk pazarına yürüyecek. Miting 13.00’te konfederasyon başkanlarının konuşmalarıyla başlayacak.

Ankara

1 Mayıs’ın Ankara’da nerede kutlanacağı ile ilgili valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Kolej Meydanı'nda yapılacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetin, 1 Mayıs Pazar günü, 11.00-16.00 saatleri arasında Kolej Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için bildirimde bulunduğu belirtildi. Söz konusu talebin valilikçe ‘uygun bulunduğuna’ işaret edilen açıklamada, "Valiliğimizce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü vatandaşlarımızın huzur, barış ve güven ortamı içerisinde kutlamaları için gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadesine yer verildi.

İzmir

Türk-İş’in Çanakkale’de kutlama kararı almasına rağmen İzmir Şubeleri İzmir’de kalma kararı aldı. Türk-İş’in de içinde olduğu kurumlar 1 Mayıs günü Gündoğdu Meydanı’nda olacak.

Bursa

Bursa'daki 1 Mayıs kutlamaları pazar günü saat 13.00 ile 17.00 arasında Kent Meydanı’nda yapılacak. 1 Mayıs kutlamaları öncesinde trafik akışı yeniden düzenlendi. 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs Pazar günü yapılacak olan kutlamalar çerçevesinde saat 08.00-20.00 arasında Stadyum Kavşağı'ndan Merinos Kavşağı istikametine, Stadyum Caddesi iniş ve çıkış, İpekiş Kavşağı ve Darmstad Caddelerinin her iki yöne geliş ve gidişleri yürüyüş sırasında araç trafiğine kapatılacar. Gençosman Kavşağı - Kent Meydanı - Uluyol Kavşağı - Hakimiyet Kavşağı’nın geliş ve gidiş istikametleri, Fevzi Çakmak Caddesinin çıkış istikameti ise miting süresince şerit daraltma uygulanarak kısa süreli araç trafiğine kapatılacak" dendi.

Adana

Adana 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı’nda kutlamaya ilişkin İnönü Parkı’nda önceki gün basın açıklaması düzenledi. Uğur Mumcu Meydanı’nda yapacakları 1 Mayıs mitinge katılım çağrısında bulunan Gülşen Topal, “1 Mayıs, sömürüye, yoksulluğa ve faşizme karşı birlikte mücadele ve dayanışma zamanı. Herkesi alanlara alanları doldurmaya çağırıyorum” dedi. Açıklamanın ardından yurttaşlara 1 Mayıs çağrı bildirileri dağıtıldı. (Sabah saatlerinde gelen canlı bomba istihbaratı nedeniyle kentteki etkinlikler iptal edildi.)

Eskişehir

Eskişehir’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan Tertip Komitesi Adalar’da basın açıklaması yaparak Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan 1 Mayıs kutlamasına katılım çağrısında bulundu. Komite adına açıklama yapan Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Ahmet Arı, 1 Mayıs’ın sermayenin baskı ve dayatmalarına karşı, güncel taleplerini dile getirip mücadele bayrağını yükseltme günü olduğunu söyledi. Korku ve baskı ile 1 Mayıs kutlamalarına gölge düşürmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Arı, “Düşmanlık tohumlarının ekildiği bir dönemde işçi sınıfının tüm kazanılmış haklarına yönelik saldırı artıyor. Esnek çalışma biçimleri, işçi simsarlığı olan kiralık işçi büroları ve kıdem tazminatımızın gasp edilmesi gündemde” dedi. Tüm Eskişehir halkını Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan 1 Mayıs’a davet eden Arı, “Soma’da, Ermenek’te, Davutpaşa’da, Torunlar’da iş cinayetlerine kurban giden binlerce işçi adına, iş cinayetlerine son vermek için, iş güvencemize, kıdem tazminatımıza sahip çıkmak, işçi simsarlığını durdurmak için, bağımsız yargı, özgür medya, özgür bağımsız demokratik üniversite için, halkları birbirine düşman eden egemen zihniyete karşı işçi sınıfının evrensel kardeşliğini göstermek için alanlardayız” dedi.