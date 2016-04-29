1 Mayıs'ta Küba'ya Türk akını

Türkiye'de 6 bini aşkın kişi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için Küba'ya gidecek. 1 Mayıs'ı Küba'da kutlayacak Türk turistlere gezinin bedeli 2 ila 4 bin dolar (11 bin TL) arasında değişiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 70’i aşkın ülkeden yüz binlerce kişi Küba’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için ülkeye akın ediyor. Sosyalizmin son kalesini görmeye gidenlerin büyük bölümü ise 1 Mayıs dönemini tercih ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın 88 yıl sonra Küba’yı ziyaret etmesi, Küba’yı dünya gündeminde zirveye taşıdı. ABD ile Küba arasındaki ilişkiler gelecek yıl artık resmen başlıyor. Küba, her yıl 2 milyondan fazla turist ağırlıyor. ABD ile yakınlaşma süreciyle bağlantılı olarak Küba’yı değişmeden görmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Kapitalizm Küba’yı da vurmadan, 1960’lardan kalan havayı solumak isteyenlerin önceliği Havana.

Küba geçen yıllarda da çok talep görüyordu ancak yakın zamanda ambargonun kalkacak olmasından dolayı, geçen yıllara oranla Türk turistlerin bu ülkeye olan taleplerinde yüzde 30 artış var.

Arabasını satan var

Gazella Turizm’in şirketi Bin Rota’nın Marka Müdürü Kaan Şaf, Küba’ya bu yıl 45 grup halinde toplam 1500 kişi götüreceklerini belirterek, grupların 6 tanesinin 1 Mayıs döneminde gideceğini söyledi. Şaf, “Ambargo kalkmadan herkes Küba’yı görmek istiyor. Pahalı olmasına rağmen çok rağbet gören bir yer. 1 Mayıs döneminde özellikle çok ilgi var. Arabasını satıp kredi çekip Küba’yı görmeye gidenler bile var” dedi.

Prontotour Genel Müdürü Cenk Alptekin de Küba’ya yılda 30 kişilik gruplar halinde 15 tur düzenlediklerini belirterek, “Aslen mayıs ayı Küba’nın sezonu değildir. Ancak 1 Mayıs kutlamaları Türk tatil severin ilgisini çekiyor ve 1 Mayıs’a denk gelen turumuzda her sene paket adedi normal seyrinin üstüne çıkıyor. Bu turumuz 7 gece 8 günlük bir paket” dedi.

Ülkeye direkt uçuş olmadığı için uçak rezervasyonlarını da erkenden yaptırmak gerekiyor. Gelecek ekim ayı döneminde fiyatların yüzde 30 artması bekleniyor. Küba’ya Air France, KLM, Aeroflot ve Air Canada havayollarıyla aktarmalı gidiliyor. 1 Mayıs için yapılan turlar kapsamında Che’nin mezarı da ziyaret ediliyor.

4 bin doları gözden çıkarın

Küba’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamanın maliyeti bir hayli kabarık. 2 ile 4 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor. 1 Mayıs döneminde gitmek isteyenlerin rezervasyonlarını 1 yıl önceden yaptırması gerekiyor. VIP Turizm Dış Seyahatler Direktörü Esra Abamor’a göre Küba’ya yapılan turlar her geçen yıl daha fazla talep görüyor. Genelde 35-55 yaş grubundakiler tercih ediyor. Abamor, “Her ay 3 tur düzenliyoruz. Küba’daki 1 Mayıs kutlamaları için nisan ayı sonunda farklı çıkış tarihleriyle 6 grubumuz olacak. Bu yıl toplam 3 binin üstünde seyyahı Küba’ya götüreceğiz. 1.997 dolardan başlayıp 3.997 dolara kadar değişik fiyatlar ile Küba ve Karayipler’deki adalara programlarımız olabiliyor” dedi.