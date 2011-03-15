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Yaşam

BUGS BUNNY VE ARKADAŞLARI ANKARA'YA GELİYOR ANKARA (A.A)

15 Mart 2011 13:48

-BUGS BUNNY VE ARKADAŞLARI ANKARA'YA GELİYOR ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Çocukları en sevdikleri çizgi film karakterleriyle buluşturan ''Bugs Bunny ve Arkadaşları ile Barselona Sirki'', gösterilerini 18-27 Mart tarihleri arasında Başkentli çocuklar için sahneleyecek. Barselona Sirki'nde çocuklar, Bugs Bunny, Tweety, Sylvester, Tazmanya Canavarı gibi çizgi film kahramanlarının yanı sıra atlar, kaplanlar, köpekler, papağan ve maymunlarla yapılan birbirinden ilginç gösterileri izleme fırsatı bulacak. Sirki düzenleyen organizasyon şirketinin müdürü Mecit Kopdağ, sirkin İstanbul, Bursa ve İzmir'in ardından gösterilerini Ankara'da beğeniye sunacaklarını söyledi. Sirkte, çocukların en sevdikleri ve izlemekten keyif aldıkları hayvanların bir araya getirildiğini anlatan Kopdağ, ''Çocuklar, papağanlar, atlar, köpekler, maymunlar ve kaplanlarla eğlence ve serüven dolu bir gösteri izleyecek. Ayrıca akrobasi grubu, denge gösterisi, jonglör ve palyaço gösterisiyle de eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşayacaklar'' dedi. Gösterilerde çocukların Bugs Bunny, Tweety, Sylvester, Tazmanya Canavarı ve Daffy Duck gibi ünlü çizgi film karakterleri ile buluşma fırsatı yakalayacağını ifade eden Kopdağ, eğlenceli, şaşırtan ve güldüren bir gösteriyle izleyicilerin karşısında olacaklarını belirtti. Barselona Sirki'nde 60 kişilik ekibin görev alacağını dile getiren Kopdağ, 1300 kişi kapasitesi bulunan sirkin Antares Alışveriş Merkezi'nde Ankaralı çocuklar ve aileleriyle bir araya geleceğini bildirdi. Kopdağ, sirkin Ankara'nın ardından gösterilerini Kayseri, Adana ve Mersin'de yapacağını, böylece toplam yedi ilde 163 gösteriyle çocuklarla bir araya geleceğini kaydetti. Öte yandan, gösteriyi izlemek isteyenler konumuna göre bilete 20, 25, 30 lira veya loca için 40 lira ödeyecek. Biletler Biletix'ten ya da alışveriş merkezinde kurulan sirk gişesinden temin edilebilecek.

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