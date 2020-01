BUEK Başkanı Enver Yücel: Değerlere sahip çıkarsak dünya insanı yetiştirebiliriz

İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl eğitim müfredatına dahil edilen \'Değerler Eğitimi\' için Doç. Dr. Nazlı Eda Noyan tarafından hazırlanan \'İplikler Eğitim Seti\' \'nin lansmanı Dünya Değerler Günü\'nde yapıldı. Lansmanda konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel, \" Dünya vatandaşı olmak için akademik başarı tek başına yetmez. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.

Dünya literatüründe bulunan \'19 Ekim Dünya Değerler Günü\' Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde bir lansmanla kutlandı. Öğrencilerin bilim ve teknolojinin yanı sıra toplumsal değerleri de içselleştirmeleri için çalışmalar yapan kurum, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazlı Eda Noyan’ın imzasını taşıyan İplikler Eğitim Seti ile toplumsal değerlere bağlı, yeni nesil eğitim alan dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyor.

\"DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRMEK İÇİN AKADEMİK BAŞARI YETMEZ\"

Düzenlenen lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel kuruldukları günden bu yana ahlak, vicdan, hoşgörü, adalet, empati gibi değerleri eğitimin bir parçası halinde öğrencilerine aktardıklarını belirtti. Global dünyada söz sahibi olacak dünya vatandaşları yetiştirmek için akademik anlamda başarılı, gücünü değerlerinden alan bireyler yetiştirmek gerektiğini dile getiren Yücel, “Bilim insanları ve uzmanlar günümüzde dünyada 3 temel sorun olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu sorunlar; yoksulluk, çevre ve etik değerler, birlikte yaşama faktörü. Özellikle son 30 yıldır bu sorunlar artarak devam etmekte. Dünya genelinde birlikte yaşama konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunların nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. Geçmişteki değerlerimizi yaşatmanın, bu sorunların önüne geçeceğine inanıyorum. Özellikle eğitimin içerisinde değerlerimizin tam olarak entegreedilmesinin çok önemli düşünüyorum” dedi.

\"DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERE ENTEGRE EDİLİYOR\"

Değerler eğitiminin Milli Eğitim müfredatına dahil edilmesinin önemli bir adım olduğunu söyleyen Yücel, “Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olması için akademik başarısının yüksek olması tek başına yeterli değildir. Bu nedenle medeniyetimizden aldığımız değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz. Değerleri öğrenmek ailede başlar, okulda devam eder. Bunun için eğitim kadromuzun toplumsal değerlerini özümsemiş bireylerden oluşmasına da büyük özen gösteriyoruz. Eğitimcilerimizin medeniyet ve kültürümüzün değerlerini taşıması da bizim için önem arz ediyor. Ailede başlayan değerler eğitiminin doğru işlenebilmesi ve kalıcı olabilmesi için bu değerleri özümsemiş eğitimciler tarafından okulda devam ettirilmesi gereklidir” diye konuştu.

\"DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BİREYLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR\"

Yücel\'in ardından söz alan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, “Bahçeşehir Koleji olarak toplumsal hayatı oluşturan ahlak, vicdan, erdem, insani değerler gibi kıymetli kavramlarıninsanlara kazandırılmasının ve toplumu oluşturan insanların bu değerler çevresinde birbirleriyle sıkı bağlar oluşturmasının eğitim ile mümkün olacağını biliyoruz. Bu süreçte kılavuz niteliğinde kitapların olması da önem taşıyor. Bu yüzden İplikler Eğitim Serimiz bizim için çok önemli. Değerler eğitimi ve bu eğitim için yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin değerlerini özümseyeceğine ve değerlerinin davranışlarına yansıyacağına inanıyoruz” dedi.

\"DÜNYADA GÜVEN SORUNU VAR\"

Dünyada gerçekleştirilen değerler araştırmalarına Türkiye’den katılım gösteren ve 2012 yılında Türkiye Değerler Araştırmasına imza atan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer konuşmasında, dünyada yaşanan en büyük ekonomik krizlerin bile değerlerde yaşanan olumsuzluklara bağlı olduğuna değindi. Güven kavramı konusunda Türkiye ve dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Esmer, bunun da ancak değerler eğitimiyle çözülebileceğini vurguladı.

\"OKUL ÖNCESİNDEN İTİBAREN DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYORUZ\"

Kurum olarak okul öncesinden itibaren değerler eğitimini önemsediklerini dile getiren Bahçeşehir Kolejleri Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, \"Programımızın içinde tüm derslerle entegre olarak oluşturduğumuz değerler eğitimini sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, işbirliği gibi temel değerlerle başlatıyoruz. Topluma faydalı, birlikte yaşam kültürünü geliştirmiş bireyler yetiştirmek için bu değerlere yer veriyoruz. Kitaplar bunun için önemli bir araç. Lansmanını yaptığımız İplikler serisi de ilkokul öğrencilerimiz için bir başucu serisi oldu. Serideki kitapların içerdiği kavramlara; çocukların tartışacağı, sorgulayacağı, dramalar yapacağı şekilde programımızda yer vermeye çalışıyoruz\" ifadelerinde bulundu.

KİTABI ÇOCUKLARLA BİRLİKE YAZDI

Serinin yazarı Doç. Dr. Nazlı Eda Noyan kitapların her biri için 6 çocuktan yardım aldığını belirtti. İplikler\'in hayali kurulan, özlem duyulan ve içinde zaman zaman yaşama şansı bulunan dünyayı anlattığını dile getiren Noyan, \"Buradaki bütün karakterler bizim değerler kavramımızın içinde yer alan farklı kavramlar. Vicdan, hoşgörü, huzur, yasa, kanun, gelenek, tarih gibi.5 tane kitabımız var. Bunlar; Özgür\'ün, Erdem\'in, Adalet\'in, Barış\'ın ve Değer\'in kitapları. Bu kitapların her birinde bir olay oluyor ve karakterler bir şekilde bir araya gelerek olayı çözmeye çalışıyor.Burada amaç bu kavramları çocuklara hikayeler eşliğinde anlatabilmek. Kitapların her birinde yazar ve karakter tasarımcısı olarak yer alıyorum. Ancak benimle birlikte kitabı yazan 6 tane daha çocuk var. Bu çocuklar 5,5 ve 11 yaş aralığındaki çocuklar. Bütün kavramların bir sözlüğünü çıkardım. Her kitabın başlığındaki kelimeleri çocuklar tanımladı. Ben bunu çok önemsedim. Çünkü bu kavramlar bir büyük tarafından anlatıldığında biraz daha farklı anlaşılabiliyor, bu da olması gereken bir durum tabii ki ama çocuklar kendi naifliklerinde bu kavramları tanımlayıp, aktarıyorlar. Bu çok kıymetli\" ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAFLI)