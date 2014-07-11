'Bu zulüm durmadığı sürece Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşmez'

Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail'in dört gündür süren saldırılarında sivil kayıpların artması üzerine Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

Erdoğan, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze bombardımanlarını dikkat çekerek, "Önce bu zulmü durduracaksınız. Durdurmadığınız sürece Türkiye, İsrail arasındaki normalleşmenin gerçekleşmesi de mümkün değildir" dedi.

Türkiye-İsrail ilişkileri 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü Mavi Marmara saldırısı kopma noktasına gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen yıl ABD Başkanı Barack Obama'nın telkinleriyle Erdoğan'ı arayıp 'özür' dilerken, ilişkilerin normalleşmesi için önemli adımlar atıldı.

Gazze'ye acil yardım talimatı

Başbakan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye yönelik acil yardım yapılması talimatı da verdi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'e bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gazze için acil gıda ve ilaç yardımı yapacak.

Gazze de yaşanan olağanüstü şartlar nedeniyle gıda ve ilaçlar öncelikle yerel kaynaklardan temin edilemeye çalışılacak ve İsrail saldırılarında mağdur olan ailelere ulaştırılacak.