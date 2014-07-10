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Politika

Erdoğan, İsrail'in saldırıları durdurmasını istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ile telefonla görüştü

10 Temmuz 2014 21:19

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ateşkese geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin büyük kaygı ve infial uyandıran saldırıları kınadığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan'ın, saldırılarda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğu öğrenildi.
 
Başbakan Erdoğan'ın Yozgat'a hareketinden önce kendileriyle telefonda görüştüğü Mahmud Abbas ve Halit Meşal'e, bölgedeki gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirterek, bu süreçte Filistin'deki Ulusal Birlik Hükümeti'nin dayanışma içinde olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çektiği kaydedildi.
 
Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas'ın Büro Şefi Meşal'in de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettikleri, bir an önce ateşkese geri dönülmesi için uluslararası camianın da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirttikleri öğrenildi.

 

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