"Bu Zamanda Tiyatro"; 25. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini açıyor

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye’den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival biletleri 24 Eylül Cuma günü satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatroseverlere nefes aldırmak üzere yola çıktı.

Festival bu yıl fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak. Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak.

Uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 20 Eylül'de başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Eylül Cuma günü passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.