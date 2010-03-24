Bu yiyecekleri birlikte tüketin

Yiyecek âlemindeki muhteşem ikililer tespit edildi. Listede yer alan besinler birlikte tüketildiği zaman etkileri artıyor.

Bazı yiyeceklerin birlikte yenildiklerinde birbirlerinin besleyici özelliğini artırdığı belirtildi. Amerikan haber sitesi Daily Beast yapılan araştırmalar ve uzmanların tavsiyelerinden yola çıkarak, birlikte yenilmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:

Ispanak-pancar: Ispanakta bulunan demir; pancar, biber gibi yiyeceklerdeki C vitaminiyle birleştiğinde bağırsaklarda daha iyi emiliyor.



Domates-zeytinyağı: Domateste bulunan ve kalp-damar hastalıklarıyla bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltan likopen maddesi, yağda çözülüyor.



Biftek-havuç: Havuçtaki A vitamini, bir protein eşliğinde daha iyi emiliyor.



Yeşil çay-limon: Yeşil çay limonla içildiğinde, antioksidanların etkisi 13 kat artıyor.

Sarımsak-balık: Kolesterolü düşüren balık yağı ile kalbi koruyan sarımsak bir araya gelince enfeksiyon giderici etki gösteriyor.



Kırmızı et-biberiye: Ette bulunan ve yaşlanma etkilerine yol açan serbest radikaller, biberiyedeki asitlerle birleşince etkisiz hale geliyor.

Portakal suyu-yulaf ezmesi: Her ikisi de kalp krizini önlemeye ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olurken, bir araya geldiklerinde bu etkileri iki katına çıkıyor.

Elma-kırmızı şarap: Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu flavonoidler içeren elma ve kırmızı şarap birlikte tüketildiğinde kanın pıhtılaşmasını önleyip kalp-damar sistemini koruyor.

Yabanmersini-üzüm: Her ikisi de antioksidan deposu olan bu meyveler birlikte yenildiğinde bu özellikleri daha da güçleniyor.

Sert kabuklu yemişler-çekirdekler-kurutulmuş meyveler: Protein açısından güçlü olan bu yiyecekler birlikte tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor.