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Yaşam
Deutsche Welle

Bu yılın kaynakları tükenmek üzere

Alman çevre örgütü Germanwatch, bu yılın kaynaklarının 13 Ağustos'ta tükenmiş olacağını açıkladı.

07 Ağustos 2015 20:06


Alman çevre örgütü Germanwatch, Bonn'daki açıklamasında bu yılın kaynaklarının gelecek 13 Ağustos Perşembe günü tükenmiş olacağını duyurdu. Buna göre, "Dünya Limit Aşım Günü" olarak adlandırılan yıllık kaynakların tükendiği gün bu yıl geçen yıldan altı gün daha erken bir tarihe tekabül etti. Örgüt, kaynak tüketimini ciddi biçimde azaltma çağrısında bulundu.

Germanwatch, dünya nüfusunun ham madde, tarım alanları, su, orman gibi ithiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi için 1,5 dünya daha gerektiği uyarısı yaptı. Ayrıca bütün ülkelerin Almanya gibi ekonomik faaliyetlerde bulunması halinde bu ihtiyacın 2,6 dünyaya çıkacağı belirtildi.

Ekolojik ayak izi

Almanların ekolojik ayak izi Amerikalılara göre daha küçük olsa da, Almanya bu sıralamada ilk çeyrekteki ülkeler arasında yer alıyor. Doğal yaşam üzerinde yaratılan etki ve kişilerin veya toplulukların kaynak kullanımı ekolojik ayak izi kavramıyla ölçülüyor.

Aralarında Germanwatch'un da bulunduğu çeşitili sivil toplum girişimleri ve çevre örgütleri, perşembe günü federal hükümeti geleceğe dönük, adil bir kaynak politikası uygulamaya çağırmaya hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanGermanwatchAğustosGermanwatch BonnAğustos PerşembeLimit Aşım Günü34;AlmanyaAmerikalılaraDeutsche Welle Türkçe Epd/DW BÖ/MÇ

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