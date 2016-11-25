Bu yıl Akdeniz'den Avrupa'ya 345 bin sığınmacı ulaştı

Uluslararası Göç Örgütünce (IOM), 2016'da şu ana kadar Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 345 bin 676'e ulaştığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında IOM Sözcüsü Joel Millman, 23 Kasım itibariyle Akdeniz'de yaşamını yitiren sığınmacı sayısının 4 bin 663 olduğunu belirterek, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayının 3 bin 574 olduğuna işaret etti.

Milman, çoğunluğu Yunanistan ve İtalya olmak üzere 2016'da 345 bin 676 sığınmacının deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştığını aktararak, şu ana kadar Yunanistan'a 171 bin 463, İtalya'ya ise 168 bin 579 sığınmacının ayak bastığını kaydetti.

Sözcü Millman, dün Roma'da kurtarılan bin 300 sığınmacının söz konusu istatistiklere dahil olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan IOM'ye göre dünya genelinde hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 6 bin 155'e ulaştı. Akdeniz'den sonra en çok ölümler, 435 ile Batı Sahra bölgesinde ve 398'la Orta Amerika'da gerçekleşti.