Bu yemekte beyaz giymeyen aç kalır!

ABD'nin New York kentindeki Manhattan adasında tam 3 bin 200 kişi, Diner en Blanc'da (Beyazlar İçinde Akşam Yemeği) bir araya geldi.

Tüm katılımcıların beyaz elbise giydiği etkinlikte masalara serilen örtüler ve sandalyeler de beyaz renkteydi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl ABD'de ilk kez yapılan Diner en Blanc'a bin 200 kişinin katılabildiğini, 30 bin kişinin ise sırada beklediğini belirten organizasyon sorumluları, aşırı talep nedeniyle bu yıl kapasiteyi 3 bin 200'e çıkardıklarını açıkladı.

İlk defa 1988'de Fransız gurme ve girişimci François Pasquier tarafından Paris'in dışındaki Bois de Boulogne parkında yapılan Diner en Blanc, kısa süre içinde dünya çapında bir organizasyona dönüştü.