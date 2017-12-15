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Yaşam

"Bu yaşlı insanlar yüzde 11.1'lik büyümeyi mi arıyorlar?”

Türkiye ekonomisi, son açıklanan verilere göre üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 büyüdü

15 Aralık 2017 05:05

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 büyümesi, hükümet ve iktidara yakın odaklar tarafından büyük bir "ekonomik başarı”olarak yorumlanırken, çok sayıda ekonomist ise büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığı yorumunda bulundu.

Ekonomide üçüncü çeyrekteki yüksek büyüme ne anlama geliyor?

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, "Yeni büyüme serisi bir şey ifade etmiyor. Ya %11 büyümüyoruz, ya %11 büyüme ne demek bilmiyoruz. Geçmişte %5 büyürken hissettiğimiz refah artışı hissini şimdi %11 büyüdüğümüz söylenirken hissetmemek makul değil. TÜİK eski yöntemle de büyüme rakamlarını hesaplamalıdır” derken; 2016 yılının üçüncü çeyreğinin 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı olumsuzlukların etkisiyle ekonomide küçülmeye yol açtığını hatırlatan Mahfi Eğilmez de "Böyle bir çöküşün ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde müthiş bir sıçrama yaşanması doğal sonuçtur. Buna baz etkisi deniyor” ifadelerini kullandı. 

Berlin School of Economics and Law'dan Doç. Dr. Ümit Akçay ise "%11 büyüme tabi ki yanıltıcı, nedeni de baz etkisi. Geçen aynı dönemde ekonomi küçüldü. O nedenle şimdiki büyüme yüksek çıkıyor. Bunu gidermek için "mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış" veriye bakmak gerek. Sürpriz! 3. çeyrekte "mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış" veriye bakarsak: -Büyüme 1.2 ile 2. Çeyreğin gerisine düşmüş durumda. -Tarım -0.2 daralmış. -İmalat sanayi -1.3 daralmış.” yorumunda bulunurken; ekonomik veriler sosyal medyada da tepki çekti. 

Açıklanan olumlu verilerin gündelik hayata yansımadığına dikkat çeken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “büyüyenin kim olduğu” sorusunu yöneltti. Rheyma isimli bir kullancı da çöpten yiyecek toplayan yaşlı bir çiftin fotoğrafını paylaşarak şunları ekledi: Fotoğrafı az önce çektim. Bu yaşlı insanlar %11.1'lik büyümeyi mi arıyorlar? :(((“

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