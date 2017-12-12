"Ekonomideki büyüme 'hormonlu'; halkın yüzde 99'una yaramadı"

CHP İzmir Millletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı üçüncü çeyrekte büyüme verilerini 'hormonlu' olarak tanımladı. Böke, "Çünkü 80 milyonu içine alan bir büyüme değil. Sadece toplumun yüzde 1’ini ilgilendiren bir büyüme. Soframıza gelen ekmek küçüldü. Ekmeğin küçüldüğü yerde yüzde 11’lik bir büyümenin topluma fayda sağladığı söylenemez” dedi.

İnşaat yine öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılının üçüncü çeyreğine dair ‘Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verilerine göre Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 oranında büyüdü. Büyümeye sektörel olarak bakıldığında; inşaat sektörü yüzde 18,7, sanayi sektörünün yüzde 14,8 büyüyerek öne çıktı. Buna karşın tarımdaki yüzde 2,8’lik düşük artış dikkat çekti. Yüksek çıkan büyüme verisinde baz etkisi de önemli yer tuttu.

Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından 2016’nın ikinci çeyreğinde yüzde 0,8 daralmıştı. Uzmanlar, yılın son çeyreğinde yüzde 5 ile 7 arasında bir büyüme bekliyor.

"Büyüme halkın yüzde 99’una yaramadı"

Muhalefetse rakamların halka yansımadığını ve sadece toplumda yüzde 1’lik zengin kesimin büyümeden fayda sağladığı görüşünü paylaşıyor. Ece Zereycan ve BirGün Ekonomi Editörü Semih Güven’in hazırladığı Ekonominin Notları programında konuşan CHP İzmir Millletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, büyümeyi hormonlu olarak tanımladı. Böke, “Çünkü 80 milyonu içine alan bir büyüme değil. Sadece toplumun yüzde 1’ini ilgilendiren bir büyüme” diye konuştu.

Bugünkü büyümenin ne işsizliği çözdüğü ne de çalışanlara refah sağlamadığını işaret eden Böke, “Bu ekonomi büyüdüyse işçiler çalıştığı için... O yüzden işçilerin hakkı bu büyümeden pay almaktır. Bu ekonomi devlete kaynak yaratmıyorsa kime kaynak yaratıyor? Verilerin hepsi yüzde 99’u dışlayan, yüzde 1 için büyümenin yaşandığını gösteriyor. Soframıza gelen ekmek küçüldü. Ekmeğin küçüldüğü yerde yüzde 11’lik bir büyümenin topluma fayda sağladığı söylenemez” şeklinde konuştu. Böke, yaşanan büyümenin AKP’nin kendi siyasi iktidarı için kurmuş olduğu rant düzeninin devamını yansıtan bir büyüme olduğunu da sözlerine ekledi.