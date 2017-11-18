Bu vitaminin eksikliği ereksiyon sorununa yol açabilir!

İtalya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, D vitamini seviyelerinin eksikliği ereksiyon bozukluğuna yol açabilir.

Araştırmacıların farklı derecelerde ereksiyon bozukluğu yaşayan 143 erkek üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, sorun yaşayan erkeklerin neredeyse yarısının D vitamini eksikliğine sahip olduğunu ve sadece 5’te 1’inin ideal seviyelerde D vitaminine sahip olduğunu keşfetti. Ayrıca ciddi ereksiyon bozukluğu problemleri yaşayan erkeklerde, durumu hafif deneyimleyen kişilere göre yüzde 24 oranında daha az D vitamini seviyeleri bulunuyor.

Araştırmacı Dr. Alessandra Barassi ve ekibine göre, yetersiz D vitamini seviyeleri süperoksit iyonları adı verilen serbest radikallerin salınılmasını teşvik edebiliyor. Bu serbest radikaller kan damarlarının doğru çalışmasını sağlayan nitrik oksit moleküllerinin tükenmesini sağlayabiliyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, Dr. Larry Lipshultz, nitrik oksit kan damarlarının rahatlamasını sağlayarak kan dolaşımını artırdığını ve normal şartlar altında ereksiyonu sağladığını belirtti. Yetersiz miktarda nitrik asit bulunduğu zaman ise kan damarları ereksiyonu sağlayacak kanı damarlardan pompalayacak kadar rahatlamayabilir.

Eğer ereksiyon bozukluğu yaşıyorsanız, doktorunuzdan D Vitamini seviyelerinizi kontrol etmesini istemelisiniz. Düşük seviyeli ve ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklerde, araştırma normal seviye ve üstünü (30 ng/ml) sağlayacak miktar için supplementleri kullanmayı tavsiye ediyor.