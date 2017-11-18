T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu vitaminin eksikliği ereksiyon sorununa yol açabilir!

Kanda yetersiz miktarda nitrik asit bulunması ereksiyonu sağlayacak kanı damarlardan pompalayamayabilir

18 Kasım 2017 19:07

İtalya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, D vitamini seviyelerinin eksikliği ereksiyon bozukluğuna yol açabilir.

Araştırmacıların farklı derecelerde ereksiyon bozukluğu yaşayan 143 erkek üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, sorun yaşayan erkeklerin neredeyse yarısının D vitamini eksikliğine sahip olduğunu ve sadece 5’te 1’inin ideal seviyelerde D vitaminine sahip olduğunu keşfetti. Ayrıca ciddi ereksiyon bozukluğu problemleri yaşayan erkeklerde, durumu hafif deneyimleyen kişilere göre yüzde 24 oranında daha az D vitamini seviyeleri bulunuyor.

Araştırmacı Dr. Alessandra Barassi ve ekibine göre, yetersiz D vitamini seviyeleri süperoksit iyonları adı verilen serbest radikallerin salınılmasını teşvik edebiliyor. Bu serbest radikaller kan damarlarının doğru çalışmasını sağlayan nitrik oksit moleküllerinin tükenmesini sağlayabiliyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, Dr. Larry Lipshultz, nitrik oksit kan damarlarının rahatlamasını sağlayarak kan dolaşımını artırdığını ve normal şartlar altında ereksiyonu sağladığını belirtti. Yetersiz miktarda nitrik asit bulunduğu zaman ise kan damarları ereksiyonu sağlayacak kanı damarlardan pompalayacak kadar rahatlamayabilir.

Eğer ereksiyon bozukluğu yaşıyorsanız, doktorunuzdan D Vitamini seviyelerinizi kontrol etmesini istemelisiniz. Düşük seviyeli ve ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklerde, araştırma normal seviye ve üstünü (30 ng/ml) sağlayacak miktar için supplementleri kullanmayı tavsiye ediyor.

 

ETİKETLER

ereksiyonsağlıkseksd vitaminikanpenis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24