"Bu videolar çocukları kolaycılık ve ezberciliğe yönlendiriyor"

Uzmanlar anne ve babaları internetteki oyun oynayan gamerların videolarına karşı uyarıyor. Psikolojik sorunlardan miyopluk gibi fiziksel sonuçlara pek çok riskin altını çizen uzmanlar, “Denetlensin, zararlı” hatta “Yasaklansın” diyor. 500 milyon çocuğun sürekli oyun oynayanların videolarını izlediğini belirten İletişim Danışmanı İsmail Polat, "Bu videolar çocuğu kolaycılık ve ezberciliğe yönlendiriyor" diyor.

Habertürk'ten Mete Aker ve Serdar Yazıcı'nın haberi aynen şöyle:

"Çocuklar 3 sebepten oyun izliyor"

Üniversiteler, uzmanlar oyun bağımlılığı hakkında birçok araş- tırma yapmış ama oyun videosu izleyenler hakkında pek bir araştırma yok. Oysa bağımsız araştırma şirketi Superdata’nın 2015’te yaptığı araştırma, çoğu çocuk yılda 500 milyon kişinin oyun oynayan insanları seyrettiğini söylüyor. Talep bu kadar fazla olunca işi paraya dökmek isteyen Youtube hemen kendi bünyesinde “Oyunlar” adında bir kanal açtı. Bu kanalın şu an 77 milyondan fazla abonesi var. Üye olmanız şart da değil, arama motoruna “oyun izle” yazınca 545 milyardan fazla sonuç çıkıyor. İstenirse canlı yayınlananı bile mevcut...

Çocuk eğitim ve gelişimi hakkında çalışmalar yapan Amerikalı Psikolog Randy Kulman’a göre, çocuklar oyun videolarını şu 3 sebepten izliyor:

Oyunculardan yeni stratejileri öğrenmek, arkadaşlarıyla izleyip tartışmak ve eğlenmek.

Bir komşu, bu tarz videoları izlemesin diye 10 yaşındaki oğlunu uyarmış. Oğlu ise, “Karışma anne, ben arkadaşlarımla nasıl sosyalleşeceğim” diye isyan etmiş. O da çözümü kısıtlama koymakta bulmuş. Açıkçası iyi de yapmış. Birazdan okuyacağınız psikolojik ve fiziki yan etkilerini görünce bir daha hiç müsaade etmeyebilir de!

"Aileler oyun videolarını toptan yasaklasın!"

Bu konudan mustarip ebeveyn çok. Uzmanlar soruna aşina. Bu nedenle size görüşleri direkt aktarıyoruz. Psikolog Derya Öztürk, “Bu seyretme alışkanlığının birtakım problemlerden kaçış olduğunu düşünüyorum” diyor. “Ailevi, özgüvenle ya da sosyalleşmeyle ilgili problemler olabilir. Orada sosyalleşmek için daha fazla vakit geçirmek isteyebilirler.” Psikolog İlknur Yılmaz Aytaç, “Her gün izlemek beyin gelişimi açısından hiç iyi değil, beynin etkin çalışmamasına neden olur” deyip ekliyor:

“Kesinlikle denetlenmeli...” Bu denetimiyse sadece ebeveynler yapabilir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Hocaoğlu “Küçük yaşta cinsel ve agresif olarak uyarılmış olabiliyorlar. Oynayan kişiden çok olumsuz davranış kapabiliyorlar” derken, Klinik Psikolog Gülten Demirdöven bu konuda çok sert: “Çocuklar korku oyunu videolarını izliyor. Ruh sağlıklarını bozabilir. İzlemelerinin sebebi çocukların evdeki kısıtlı yaşamlarından video izleyerek çıkabilmeleri. Çok yanlış. Aileler bu videoları toptan yasaklasınlar...” Birçok makalede de net olarak çocukların bencil, asosyal, en ufak sıkıntıda bocalayan, kendini ifade edemeyen bir insan haline gelebileceği söyleniyor.

Bu tür videoları izlemenin sadece psikolojik zararları yok, fiziki zararları da var. Örneğin California Berkley Optometri Okulu’ndan Yrd. Doç. Maria Liu, küçük çocuklarda miyopluğun bu yüzden arttığını belirtiyor. Gerçi karşıt görüşte olanlar da var. Mesela Psikolog Kulman bu seyretme alışkanlığının bir spor müsabakası izlemekten farksız olduğunu savunuyor.

"2 saatten az seyretmeliler"

Ama aileler çaresiz. Youtube bu tür içerikleri denetlemeyi ebeveyne bırakmış durumda. Ebeveynlerse o dünyaya ait değil. Üstelik çocuklarının çoğu kez sessiz sedasız bir köşede oturmasını sağlamak için bu videoları izlemelerine göz yumuyor. Geçen yılki raporlara göre kullanıcılarının yüzde 71’i Youtube’a eğlenmek için girerken yüzde 13’ü çocuklarını “eğlendirmek” için girdiğini söylüyor. “Peki ne yapacağız?” diyorsanız, Melbourne Swinburne Üniversitesi’nden Dr. Charlotte Keating’in önerisi şu: “İlle de olacaksa 2-5 yaş arasındaki çocukların günde 1 saatten az, daha büyük çocukların 2 saatten az seyretmesi gerekir.”

Danıştığımız psikolog ve pedagogların önerisiyse çocukları spor ve sosyal aktivitelere yönlendirmek, seyretmek istedikleri içerikleri birlikte izlemek, çocukların her dediğini yapmamak... Bunun kökten çaresiyse ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmesi. Çocuğunuzun, hayatta da oyunlarda olduğu gibi pasif kalmasını istemiyorsanız, bu uyarılara kulak verin...

Yeni medya uzmanları: Kolaycılık ve ezbercilik

Gençler üzerinde araştırmalar yapan İletişim Danışmanı İsmail Polat’a konuyu danıştık, altını çize çize oyun videosu izlemenin çocukları kolaycılık ve ezberciliğe yönlendirdiğini söyledi. Bilgi Üniversitesi’nde sosyal medya içerikli dersler veren Ercüment Büyükşener ise şöyle diyor: “Sosyal medya ve internet sayesinde artık küçük yaşta yeni starlarla tanışıyoruz. Fakat bu motivasyonun arkasında aslında tanıdık bir durum olan ünlüleri izleme ve onları taklit eden bir neslin motivasyonu olduğu unutulmamalı...”

Evcilik zenginleri

Evcilik videoları çekenler iyi para kazanıyor. Mesela 6 yaşındaki Ryan kamera karşısında oyuncak kutuları açıyor, bir videosu 9 milyondan fazla izleniyor. Yıllık 1 milyon dolar kazanıyor! Türkiye’de de meşhurlar var. Günlük 7 milyon izlenme sayısına ulaşan BebeKo, Bebetürk, Mutlu Çocuk gibi kanallara sahip BoMedia CEO’su Nail Durmaz, “Evcilik konseptindeki videoların prodüksiyonunu, oyuncularımızın neler istediklerini ve hayal ettiklerini çocuk gelişiminde rol almış yaratıcı ekip arkadaşlarımızla kararlaştırıp gerçekleştiriyoruz” diyor. Yaratıcı arkadaşlar mı! Ekipteki kişilerin uzmanlıklarını sorduk, cevap yok.

%17.3Youtube’daki içeriklerin yüzde 17.3’ü oyun. Türkiye’de makyaj videosundan çok oyun videosu seyrediliyor.

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