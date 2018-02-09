Bu tuvaller engel tanımıyor

Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Beyazay Derneği İstanbul Şubesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle, Türkiye’de yaşayan Türk, mülteci ve yabancı uyruklu tüm engellilerin katılacağı ‘Bu Tuval Senin’ adlı resim yarışması düzenleniyor. Altınbaş Üniversitesi, İSKİ ve PTT’nin sponsorluğunu üstlendiği yarışmaya yüzde 40 ve üzeri engeli olmak şartıyla her yaş grubundan engelli bireyler katılabiliyor. Yarışma için resimlerin 30 Mart\'a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

\'Bu Tuval Senin\' adlı resim yarışmasının sürecini anlatan ve yarışmada yer almaktan büyük mutluluk duygunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül,“Şu an resimleri toplama aşamasındayız. Sadece Türkiye’yle sınırlı kalan bir yarışma değil. Başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından da bize çok talep geldi ve biz de kapsamımızı genişlettik. Yeteneklerini sunmak ve değerlendirmek isteyen engelli vatandaşlarımız bize şu anda resimlerini gönderiyorlar. Demet Sabancı Çetindoğan, Ahmet Güneştekin, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök ve benim oluşturduğum jüriyle bu resimleri değerlendireceğiz” dedi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ YOK

Jüri üyelerinden ressam Ahmet Güneştekin’in talebi doğrultusunda ilk 3 derecelendirmesi yapılmayacağından bahseden Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, “Ahmet Güneştekin, ilk üçü belirlemek gibi bir derecelendirme yapmak istememiş çünkü yetenekli birçok insan olacağını öngörmüş. Biz de bu fikri çok sevdik. İlk üç değil ama yetenekli belki 40, belki 50 en beğenilen resim ödüllendirilecek. Dolayısıyla çok güzel bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“EKSİĞİMİZ, HALA ENGELİ OLAN İNSANLARI YADIRGIYOR OLMAMIZ”

Sosyal Sorumluluk içeren birçok projede yer almaya çalıştığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, “Toplumsal olarak eksiğimiz engelli vatandaşlarımızla bir arada olduğumuzda onları hala yadırgıyor olmamız” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“ Engellilerimizin de toplum içinde herkes gibi belirli olanaklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Otobüslerde iniş biniş teçhizatı olması, engelliler için özel yollar yapılması gibi Avrupa Birliği uyum sürecinde de belirli yasalar var. Bizde öncelikle bu konularda farkındalık yaratmak istiyoruz. Engellilerin de belirli yeteneklerle hatta bazen normal insanlara göre daha üstün yeteneklerle dünyaya gelebildiklerini ve bu yeteneklerini bizlere sunmak için fırsat aradıklarını da herkese duyurmak istiyoruz.

\" TÜM PROJELERE CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Altınbaş Üniversitesi olarak tüm kampüslerimizde engelli öğrencilerimizin de rahat edebileceği şekilde çalışmalar yaptık. Engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bize ulaşan tüm projeleri cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz. Üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Türk toplumu olarak engelli vatandaşlarımıza karşı daha hoşgörülü, pozitif bakarak bir arada yaşamamız gerekir. Böylece özellikle engelli vatandaşlarımızın aileleri de daha mutlu ve huzurlu yaşayacaklardır. \"

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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