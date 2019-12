Bu tören kaçmaz

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi, 81. Oscar ödüllerini bu gece dağıtıyor. Los Angeles’taki 3 bin 500 kişilik Kodak Tiyatrosu’nda yapılacak tören, Türkiye saatiyle 01.00’da kırmızı halı geçişiyle başlayacak. Gecenin sunuculuğunu da Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman üstlenecek.



Bu yıl Oscar töreni heyecanlı çünkü iki film arasında kapışma yaşanması bekleniyor: 13 adaylıkla Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi ve 10 adaylıkla Milyoner’in (Slumdog Millionaire) nasıl kapışacağı heyecanla bekleniyor.



En önemli altı dalda kimler aday?



En iyi film:



Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Frost/Nixon, Milk, Okuyucu (The Reader), Milyoner (Slumdog Millionaire)



En iyi yönetmen:



David Fincher (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi), Ron Howard (Frost/Nixon), Gus Van Sant (Milk), Stephen Daldry (Okuyucu), Danny Boyle (Milyoner)



En iyi kadın oyuncu:



Anne Hathaway (Rachel Evleniyor), Angelina Jolie (Sahtekâr), Melissa Leo (Donmuş Irmak), Meryl Streep (Şüphe), Kate Winslet (Okuyucu)



En iyi yardımcı kadın oyuncu:



Amy Adams (Şüphe), Penelope Cruz (Barcelona, Barcelona), Viola Davis (Şüphe), Taraji P. Henson (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi), Marisa Tomei (The Wrestler)



En iyi erkek oyuncu:



Sean Penn (Milk), Brad Pitt (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi), Frank Langella (Frost/Nixon), Richard Jenkins (The Visitor), Mickey Rourke (The Wrestler)



En iyi yardımcı erkek oyuncu:



Josh Brolin (Milk), Robert Downey Jr. (Tropik Fırtına), Philip Seymour Hoffman (Şüphe), Heath Ledger (Kara Şövalye), Michael Shannon (Hayallerin Peşinde)